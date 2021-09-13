В Челябинске завершились контрольные прокаты фигуристов России — шик, блеск, красота!

Звезды мировой величины удивили новыми программами и образами

В течение двух дней, 11 и 12 сентября, Челябинск превратился в столицу мирового фигурного катания. Сильнейшие спортсмены страны представили на суд публики и жюри свои новые предолимпийские программы. За всем этим наблюдали не только зрители арены «Трактор», но и поклонники фигурного катания во всем мире благодаря трансляции — в прямом эфире мероприятие показывал Первый канал.

Уже сам факт того, что Первый канал в своей сетке вещания, в прайм-тайм, поставил выступления российских фигуристов, говорит о многом. И ведь это не спортивные состязания, где разыгрываются комплекты наград и есть свои победители и проигравшие. Да, у Первого канала давняя и искренняя любовь к этому виду спорта. Но не случайно же она родилась. Это говорит о том, что российское фигурное катание сейчас на высочайшем уровне, что в свою очередь отражается на интересе и популярности этого вида спорта.

Тем более что в Челябинск прибыли действительно практически все сильнейшие фигуристы страны, звезды российского и мирового фигурного катания. Большинство из них здесь не впервые — южноуральцы могли их видеть на чемпионате России в декабре 2020 года. Теперь же они представили свои новые программы, с которыми будут готовиться к Олимпийским играм в Пекине.

Первым, кто удивил публику и специалистов, стал, пожалуй, одиночник Марк Кондратюк. Восходящая звезда представила слегка провокационную, но зажигательную программу «Иисус Христос — суперзвезда». И теперь специалисты всерьез рассматривают молодого спортсмена в качестве претендента на участие в Олимпиаде-2022.

«Я бы не сказал, что образ Христа сложнее, чем остальные, он просто другой. Что касается возможной критики, то я считаю, что не стоит обижаться на искусство», — поделился своими впечатлениями с журналистами от своего выступления Марк Кондратюк.

В танцах на льду наиболее сильное впечатление произвели три дуэта. И один краше другого. Как всегда, неподражаемы были Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Яркие образы и безупречное катание вкупе делают их фаворитами любых соревнований. Виктория Синицына и Никита Кацалапов доказали, что на сегодняшний день являются одной из сильнейших танцевальных пар в мире. Ну а Диана Дэвис и Глеб Смолкин порадовали зрителей эмоциональной и чувственной программой, которая не могла оставить равнодушной.

«Впечатления от проката прекрасные. Мы много доработали в программе, поменяли все строение танца. Надеемся, что прибавили в плане эмоций», — отметил после прокатов Глеб Смолкин.

Во время любых соревнований, которые оставляют сильное и приятное впечатление, невольно привыкаешь к этому большому событию. И в такие моменты хочется чего-то взрывного и ошеломляющего. Чего-то такого, после чего все остальные события уходят на второй план, а само мероприятие будет вспоминаться благодаря этому событию. И этот взрыв эмоций произошел воскресным вечером 12 сентября, а виновницей тому стала Александра Трусова.

Женское одиночное фигурное катание в России переживает ренессанс. Здесь столько сильных и уникальных спортсменок, каждая из которых способна бороться за медали любых соревнований хоть прямо сейчас. Одно только перечисление списка участников контрольных прокатов в Челябинске способно вскружить голову любому поклоннику фигурного катания: Камила Валиева, Алена Косторная, Софья Самодурова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова! Восемь спортсменок мирового уровня! И остается только сожалеть, что в олимпийском Пекине смогут выступить лишь три россиянки.

Нежная Щербакова, эпатажная Туктамышева, миниатюрная Валиева, грациозная Косторная... Каждая из них раскрыла свой образ через продуманную до тончайших мелочей программу. И все же в этот вечер нашлась та, которая затмила безупречные прокаты спортсменок. Александра Трусова, вернувшись от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе, взорвала трибуны арены «Трактор». Она стала первой женщиной в мире, исполнившей пять четверных прыжков в одной программе!

Четверные флип, сальхов, тулуп и лутц с каскадом четверной лутц — тройной тулуп сделали ее героиней контрольных прокатов в Челябинске.

«Я рада, что у меня получилось сделать пять четверных. Легкость обманчива. Я устаю, как и все, просто стараюсь этого не показывать. Когда мне только поставили эту программу, я слишком кайфовала от музыки, эмоции переполняли и четверные не получалось прыгать совершенно. Считаю, что для уверенности в себе нужно очень много работать. Что получается на тренировках, обычно получается и на соревнованиях», — сообщила Трусова журналистам.

Впереди у сильнейших фигуристов России долгий и насыщенный предолимпийский сезон. Им предстоит еще много работать для того, чтобы успешно подготовиться и выступить на ОИ-2022 в Пекине. Но стратегически сильный и важный удар по соперницам они уже нанесли. Нет никаких сомнений в том, что наши основные конкуренты в борьбе за олимпийские медали смотрели и изучали российских спортсменов, с интересом наблюдали за выступлениями фигуристов. И, надо полагать, после всего увиденного вряд ли остались довольны. Это еще одна, завуалированная, удача и успех прошедшего мероприятия в Челябинске.