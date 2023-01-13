Челябинск примет чемпионат России по фигурному катанию в декабре 2023 года

Подобные соревнования в четвертый раз пройдут в южноуральской столице

Сегодня, 13 января, гендиректор Федерации фигурного катания России Александр Коган подтвердил федеральным СМИ, что в декабре 2023 года Челябинск примет национальный чемпионат по этому виду спорта. Такое решение было принято на исполкоме ФФКР. Челябинск в четвертый раз примет сильнейших фигуристов страны, сообщает корреспондент Первого областного информагентства со ссылкой на федеральные СМИ.

«Чемпионат пройдет в Челябинске, это решение было принято исполкомом Федерации фигурного катания на коньках России», — сообщил Коган агентству ТАСС.

Ранее Первое областное информагентство сообщало, что существует предварительная договоренность о проведении в Челябинске чемпионата России по фигурному катанию. Однако до сегодняшнего дня не было официального подтверждения этой информации.

Отметим, что южноуральская столица трижды ранее принимала подобные соревнования: чемпионаты страны в Челябинске проходили в сезонах 1992/93, 2016/17 и 2020/21. Кроме того, в сентябре 2021 года в арене «Трактор» состоялись контрольные прокаты сильнейших фигуристов страны. Титулованные спортсмены представили зрителям свои программы, с которыми затем выступили на Олимпийских играх в Пекине.