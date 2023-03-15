В Челябинске торжественно открыли всероссийские соревнования и первенство России по современному пятиборью в дисциплинах «троеборье» и «четырехборье». В турнирах принимают участие около 350 спортсменов из 17 регионов. Они соревнуются в плавании, фехтовании, конном спорте, беге и стрельбе, сообщает региональный Минспорт.

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Соревнование проходят в двух южноуральских спортивных комплексах. Состязания по бегу и стрельбе состоятся в манеже УралГУФКа, а вот соревнования по плаванию и фехтованию — в центре современного пятиборья «Рифей».

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На торжественной церемонии открытия выступили министр спорта Челябинской области Александр Гриб и помощник президента Федерации современного пятиборья России Роман Лебедев.

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«Я рад всех приветствовать на открытии всероссийских соревнований по современному пятиборью. Очень приятно, что оно проводится на нашей новой площадке. Всем участникам желаю упорной и честной борьбы, добиться поставленных задач, ни в коем случае не отчаиваться, потому что вы на этих соревнованиях получите колоссальный опыт», — отметил министр спорта Челябинской области Александр Гриб.
Ульяна Баташова: «Хочу доказать, что пятиборье — красивый вид спорта»
Добавим, что ранее корреспондент Первого областного информагентства пообщался с известной пятиборкой Ульяной Баташовой и восхитился не только ее красотой, но и фанатичной любовью к спорту. Участница Олимпийских игр родила сына, вернулась в большой спорт и вместе с семьей переехала в Челябинск.