В Челябинске торжественно открыли всероссийские соревнования и первенство России по современному пятиборью в дисциплинах «троеборье» и «четырехборье». В турнирах принимают участие около 350 спортсменов из 17 регионов. Они соревнуются в плавании, фехтовании, конном спорте, беге и стрельбе, сообщает региональный Минспорт.
Соревнование проходят в двух южноуральских спортивных комплексах. Состязания по бегу и стрельбе состоятся в манеже УралГУФКа, а вот соревнования по плаванию и фехтованию — в центре современного пятиборья «Рифей».
На торжественной церемонии открытия выступили министр спорта Челябинской области Александр Гриб и помощник президента Федерации современного пятиборья России Роман Лебедев.
«Я рад всех приветствовать на открытии всероссийских соревнований по современному пятиборью. Очень приятно, что оно проводится на нашей новой площадке. Всем участникам желаю упорной и честной борьбы, добиться поставленных задач, ни в коем случае не отчаиваться, потому что вы на этих соревнованиях получите колоссальный опыт», — отметил министр спорта Челябинской области Александр Гриб.
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