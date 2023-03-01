Ульяна Баташова: «Хочу доказать, что пятиборье — красивый вид спорта»

Лидер сборной России родила сына, вернулась в большой спорт и вместе с семьей переехала в Челябинск

Конный спорт, фехтование, плавание, бег и стрельба — все эти пять видов входят в программу соревнований по современному пятиборью. Атлетов, им занимающихся, называют рыцарями пяти качеств. Ульяна Баташова одна из них. Участница Олимпийских игр родила сына, вернулась в большой спорт и вместе с семьей переехала в Челябинск для того, чтобы вернуть себе лидирующие позиции. Корреспондент Первого областного пообщался с пятиборкой и восхитился не только ее красотой, но и фанатичной любовью к спорту.

«Быть амбассадором пятиборья в Челябинске? Почему бы и нет?»

— Сильных пятиборцов и победных традиций в этом виде спорта в Челябинске никогда не было. Поэтому и ваше появление на Южном Урале воспринимается как большая неожиданность. Почему решили вместе с семьей переехать в Челябинск?

— Мне предложили, а я не смогла отказать. Понимаете, я сама себе выбрала миссию — заниматься популяризацией любимого мною вида спорта. Причем, во всех направлениях. Почему бы не стать амбассадором современного пятиборья в Челябинске? К сожалению, этот вид спорта не массовый и мало кому известен. Я хочу, чтобы о нем узнало как можно больше людей, своим примером хочу доказать, что пятиборье может быть красивым видом спорта. Кроме того, в Челябинске после строительства бассейна появилась крутая современная тренировочная площадка на базе конно-спортивного клуба «Рифей».

— В России таких не много?

— Насколько я знаю, подобное спортсооружение есть только в Москве. А нам, пятиборцам, очень важно, чтобы все условия для тренировок у нас были в шаговой доступности. В «Рифее» есть крытый манеж и открытая площадка для конного спорта, бассейн для плавания, отделения по фехтованию и стрельбе. Не хватает пока разве что легкоатлетической дорожки для занятий по легкой атлетике. Но я не сомневаюсь, что в скором времени она появится. Я здесь провела первые тренировки, выложила их в соцсети, а друзья шлют сообщения: «Вау! Ты за границу уехала, что ли? Где ты тренируешься?» (улыбается).

— А журналисты называют вас секс-символом современного пятиборья. Приятно?

— Почему бы и нет? Главное, чтобы это помогало развитию пятиборья. Собственно, поэтому я и стараюсь вести себя активно в соцсетях, веду свой блог, выкладываю фотографии с тренировок, делюсь своим опытом. Людям этого нравится.

— Другими словами, красоты не надо стесняться?

— Конечно! Тем более, что эксцентричные фотосессии устраивает мне супруг. Он же и стал инициатором того, чтобы выкладывать фото с тренировок, рассказывать о себе. Александр сам в прошлом спортсмен, профессионально занимался триатлоном. И очень удивлялся тому, что пятиборцы закрыты от остального мира, как будто живут и тренируются для себя, стесняясь публичности.

— Представителей триатлона называют «железными людьми». А пятиборцев?

— Их часто называют рыцарями пяти качеств. Есть легенда, что в древние века рыцаря отправили донести какое-то послание королю. И в пути ему пришлось сражаться с врагами, переплыть реку, скакать на коне и т. д.

— А эпитет «универсальный солдат» тогда откуда появился?

— Это я уже не знаю. Так нас стали называть, наверное, потому, что мы можем и умеем все!

«Не люблю монотонности в тренировках, организм требует разнообразия»

— Вы 1 августа стали мамой, а уже неделю спустя сообщили в соцсетях, что начали тренироваться.

— Я из этого тренировочного процесса, по сути, и выключалась. Еще будучи беременной ежедневно плавала по 3-4 км в бассейне. А еще бегала на 5-м месяце, но потом стало тяжело — заменила занятия легкой атлетикой велотренажерами.

— Это как надо любить спорт, чтобы подвергать организм такому стрессу?!

— Мой организм испытывал бы жесточайший стресс, если бы я бросила спорт на период беременности. Я же профессиональная спортсменка, мне нельзя выпадать из тренировочного процесса. В противном случае это может быть плохо для здоровья. Кроме того, занятия спортом полезны были и для моего ребенка — кровь во время физических упражнений насыщается кислородом, в нее попадает больше питательных веществ.

— Многие мамы сейчас читают и думают — вот сумасшедшая женщина!

— Не надо сравнивать людей с разной физической подготовкой. Для меня спорт профессия, а организм привык к ежедневным нагрузкам. Знаю, что многие спортсменки на время беременности завязывают со спортом, но это связано с их медицинскими показателями. У каждого человека свои особенности.

— Да, но в таком случае есть риск «перегореть» — чрезмерные тренировки могут «убить» интерес к занятиям спортом.

— Согласна, знаю такие примеры, когда спортсмены настолько «упахиваются» на тренировках, что потом долгое время вынуждены восстанавливаться. Нужно находить золотую середину, меру тоже нужно знать. И еще переключаться, психологически отдыхать от того, чем занимаешься ежедневно.

— Каким образом «переключаться»?

— Современное пятиборье тем и прекрасно, что сочетает в себе тренировки по пяти видам спорта. Сегодня у меня бассейн, завтра бег, а еще занятия по фехтованию, конному спорту, стрельбе. То есть у нас нет той монотонности, которая присуща для представителей других видов спорта.

— Поэтому и выбрали этот вид спорта? Вы же из плавания в него пришли?



— Да, но больших высот в плавании не достигла. Сейчас я уже не могу представить, как можно заниматься только одним видом спорта. Наверное, характер и темперамент у меня такой, мне необходимо разнообразие.

— Есть мнение, что в пятиборье уходят те спортсмены, которые не смогли себе реализовать в узкой спортивной специализации. Те же пловцы, легкоатлеты, фехтовальщики...

— Да, слышала такие разговоры. Знаете, кого-то переубеждать не хочу, тем более, что здравый смысл в таком мнении присутствует. У меня появилась возможность проявить себя в пятиборье — я за нее ухватилась. В конечном счете, хотела бы я посмотреть какие результаты в пятиборье покажут чемпионы мира по плаванию, легкой атлетике или фехтованию.

«В пятиборье пришла не ради денег, а из любви к спорту»

— Современное пятиборье — не массовый вид спорта. Есть еще, например, гольф, которым занимаются ограниченное количество спортсменов. Но в нем хотя бы можно заработать, быть успешным в финансовом плане.

— Проблема даже не в деньгах, а в том, что о пятиборье мало кто знает у нас в России. Это не популярный вид спорта. Да, я сюда пришла не ради денег, а только из-за любви к этому виду спорта. И никогда не жалела о том, что сделала такой выбор. Уверена, что примерно так же думают и все мои коллеги-пятиборцы.

— Зато вкалывать и работать над собой приходится очень много, верно? Правда ли то, что вы тренируетесь по 5 часов в день шесть раз в неделю?

— Нет, пожалуй, это перебор! Мы никогда «не делаем» все пять видов в один день. Да, у нас каждый день плавание и бег, потому что это базовые виды для пятиборцев, здесь закладывается его фундамент физической подготовки. А технические виды, конный спорт и фехтование, чередуем, занимаемся ими через день. Еще регулярно включаем в тренировочный процесс стрельбу, а чаще соединяем ее с бегом. Плюс занятия по ОФП, на растяжку, гибкость и т. д.

— Вели подсчеты какие объемы нарабатываете в месяц?

— Все зависит от этапа подготовки, но средние цифры примерно такие: 288 км бега, 84 км плавания, 12 боевых тренировок по фехтованию, 10 часов стрельбы, 11 конных тренировок с около 300 прыжками через барьеры.

— С лошадьми быстро находите общий контакт и связь?

— Не всегда. Поначалу было волнительно на них выступать. Но страха не было. Его вообще не должно быть в принципе, потому что лошади тонко чувствуют наездника. Они же пугливые животные, нуждаются в сильном и бесстрашном хозяине.

— Наездники-профессиональные спортсмены рассказывали, что и у них часто случаются падения с лошади.

— И у меня такое было. Причем, много раз. К счастью, сотрясений не получала и избежала серьезных травм.

— На соревнованиях по пятиборью вам дают 20 минут на знакомство с лошадью. Как за это время установить с ней полный контакт?

— Вести себя с ней как с маленьким ребенком — общаться. Надо успокоить, если чувствуешь напряжение, или раззадорить, чтобы ей придать уверенности.

— Элемент случайности все же присутствует. Одному спортсмену на соревнованиях может попасться подготовленная лошадь, другому — нет.

— Нет, я так не считаю, не надо все валить на фарт. На соревнованиях не выступают не подготовленные лошади. Перед стартом они проезжают маршрут, судьи и тренеры за ними внимательно следят. Если лошадь не готова, ее снимают с соревнований. Так что у нас больше зависит не от лошади, а мастерства всадника.

— В конечном итоге на итоговое распределение мест больше влияет заключительный вид программы — бег со стрельбой, то есть комбайн.

— Это ключевой вид, но не определяющий. Пятиборцам нужно во всех видах выступать на высоком уровне. И каждый из них имеет значение в борьбе за высокие места.

«В моей карьере осталась одна непокоренная вершина»

— Олимпийские игры-2020 стали главным стартом в вашей карьере? В Токио вы заняли 9-е место, причем до призовой тройки не хватило 27 очков. Вроде бы немного для осуществления своей мечты.

— Весь подготовительный этап к этим стартам я прошла на хорошем уровне, выполнила весь планируемый объем. И в самом Токио было какое-то олимпийское спокойствие, не было чрезмерного волнения и мандража. Я считаю, что меня антиковидные меры «прибили». Всех участников заставили сделать прививки. А мне она не подошла, организм плохо ее принял. Это и отразилось на итоговом результате.

— Сильно расстроились?

— Испытала двойственные чувства. С одной стороны, расстроилась, что не попала в призы. С другой, рада тому, что вообще попала на Олимпиаду. Зато есть стимул работать дальше над собой, есть еще непокоренные вершины. Я вернулась в большой спорт после родов для того, чтобы снова получить шанс побороться за олимпийскую медаль.

— Соперников в сборной России становится больше — к уже существующим появляется и перспективная молодежь. Конкуренции не боитесь?

— Нет, стараюсь не обращать внимание на соперников, концентрируюсь на своих результатах. Мы с мужем просто работаем и идем к своей цели.

— Личный тренер — еще и муж. Это больше помогает или отвлекает?

— Скорее это плюс, чем минус. Особенно сейчас. Я не представляю как без супруга могла бы сейчас совмещать в себе роль мамы и спортсменки. Александр очень мне помогает.

— Не только дома, но и на работе вместе с ним. Можно и устать друг от друга.

— Нам сложней, если мы врозь. Я вообще не представляю, как спортсмены обходятся долгое время без своей второй половинки: находятся по полгода на сборах, в поездках на соревнования и т. д. То есть фраза «любить на расстоянии» — это точно не про меня.

— Складывается впечатление, что вы не знаете, что такое другая жизнь — дом, работа и одна тренировка за другой.

— Почему? У нас же есть еще сборы, поездки, общение с коллегами... Это помогает разбавить рутину. Тяжело было, когда пандемия свирепствовала: закрылись на базе или дома и видели только друг друга. А в жизни стараемся разнообразить досуг — встреча с друзьями, походы на культурные мероприятия, прогулки. Сейчас тем более есть чем заняться — сынишка требует много теплоты и внимания.

— Как себя чувствуете сейчас? Долго вам еще работать над собой, чтобы выйти на прежний уровень?

— Мы не форсируем подготовку, работаем под заранее намеченному плану. Ставим задачу показать хороший результат и войти в число призеров на летнем чемпионате России. Лишь бы болезни обходили стороной и все у нас получится.

— А перспективный план рассчитан на то, чтобы попасть на Олимпийские игры-2024 в Париж?

— Да, в России я все, что можно, уже выиграла. Хочется на международной арене показать себя. А Олимпиада — это вершина, непокоренная высота. Конечно, понимаю, что попасть туда будет сложно. Тем более не все зависит от нас, спортсменов. Но об этом пока стараюсь не думать. Мне есть за кого биться и бороться. Хочу, чтобы сынишка мной гордился. Да и самой себе хочу доказать, что могу биться за самые высокие места на любых соревнованиях.

Фото автора и из личного архива Ульяны Баташовой.