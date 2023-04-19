Челябинская пятиборка стала победителем всероссийского «Турнира сильнейших»

Екатерина Этина завоевала золото на соревнованиях в Москве

В московском Центре современного пятиборья «Северный» завершились всероссийские соревнования «Турнир сильнейших», собравшие лучших представителей этого вида спорта. Обладателем золотой медали в состязаниях среди женщин стала представляющая челябинскую СШОР «Рифей» Екатерина Этина, сообщает региональный Минспорт.

Мужской и женский турниры собрали в Москве по 36 участников. Среди них — победители и призеры чемпионатов мира, Европы и России: Данил Калимуллин, Максим Кузнецов, Кирилл Мануйло, Анна Буряк, Яна Соловьева, Екатерина Хураськина и другие титулованные атлеты. Не затерялась в звездной компании и представляющая челябинскую СШОР «Рифей» Екатерина Энина. Спортсменка из Беларуси с лета прошлого года тренируется на базе южноуральского современного спорткомплекса.

На соревнованиях в Москве Екатерина Этина на стабильно высоком уровне прошла все пять видов программы современного пятиборья, включающего в себя состязания по плаванию, фехтованию, конному спорту, стрельбе и бегу.

«Два стартовых вида программы лучше всех прошла 17-летняя москвичка Виктория Сазонова, которая перед лазер-раном добилась внушительного преимущества в 21 секунду перед занимавшей второе место ростовчанкой Юлией Сергеевой. Еще пять московских пятиборок: Анна Буряк, София Козлова, Светлана Лебедева, Дарья Лопаткина и Виктория Новикова — стартовали рядом, уступая лидеру от 28 до 30 секунд», — сообщается на сайте современного пятиборья России.

Сазонова удерживала первое место почти 2,5 километра. Лишь после четвертого огневого рубежа ее обошли Юлия Сергеева и Екатерина Этина. Первая шестерка перед заключительным видом программы — конкуром выглядела так: Этина — 1138 очков, Сазонова — 1134, Сергеева — 1127, Новикова — 1124, Козлова — 1112, Лопаткина — 1109.

«В верховой езде несколько ошибок допустила самая юная из участниц турнира, Виктория Сазонова. Это стоило ей призового места. Проиграв всего 4 балла Виктории Новиковой, она финишировала четвертой. Новикова получила бронзу, а первые два места заняли безошибочно проехавшие маршрут Екатерина Этина и Юлия Сергеева», — добавили в пресс-службе ФСПР.

Всероссийские соревнования по современному пятиборью «Турнир сильнейших». Москва, 17—18 апреля. Женщины, личное первенство. Итоговое положение:

1. Екатерина Этина (Челябинская область) — 1438. 2. Юлия Сергеева (Ростовская область) — 1427. 3. Виктория Новикова — 1417. 4. Виктория Сазонова — 1413. 5. София Козлова — 1412. 6. Дарья Лопаткина (все — Москва) — 1395.

Отметим, что пропускала соревнования еще одна спортсменка из Челябинской области. Ульяна Боташова готовится к другим стартам по индивидуальному плану. ИА «Первое областное» в марте этого года встретилось со спортсменкой и опубликовало большое интервью, в котором пятиборка рассказала о значимых этапах своей карьеры.