Челябинские пятиборцы стали призерами всероссийских соревнований

В командном зачете у южноуральцев третье место среди кадетов до 19 лет

В Смоленске завершились Всероссийские соревнования по современному пятиборью, по итогам которых сборная Челябинской области заняла третье место в командном зачете среди кадетов до 19 лет. В составе призеров выступили три спортсменки из СШОР «Рифей», сообщает пресс-служба региональной федерации современного пятиборья.

В том же Смоленске накануне прошло первенство России по современному пятиборью. На этих статусных соревнованиях бронзовые медали в командном зачете завоевали челябинские юноши в возрастной категории до 17 лет. В составе команды Алексей Мельников и Станислав Тряпицын стали призерами в дисциплине «троеборье».

Аналогичного результата на всероссийских соревнованиях, но уже по программе четырехборья, добилась команда девушек до 19 лет. Бронзовые медали в командном зачете завоевали представляющие челябинскую СШОР «Рифей» Лилия Канафина и Александра Нестерова, а также выступающая за спортшколу «Саулык» Кунашакского района Олеся Хамидуллина.