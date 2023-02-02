В Москве прошли всероссийские соревнования по современному пятиборью в дисциплинах «троеборье» и «четырехборье». Спортсмены СШОР «Рифей» завоевали бронзовые медали в командном первенстве в троеборье, сообщает региональный Минспорт.
В дисциплине «троеборье» (плавание, стрельба и бег) в командном зачете бронзовыми призерами стали южноуральцы Алексей Мельников, Станислав Тряпицын, Иван Полозов. Команда Челябинской области замкнула тройку призеров с 2570 баллами.
Напомним, что ранее на всероссийских соревнований по современному пятиборью в Новосибирске челябинские спортсмены завоевали три бронзовые и одну серебряную медаль.
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