В Москве прошли всероссийские соревнования по современному пятиборью в дисциплинах «троеборье» и «четырехборье». Спортсмены СШОР «Рифей» завоевали бронзовые медали в командном первенстве в троеборье, сообщает региональный Минспорт.

В дисциплине «троеборье» (плавание, стрельба и бег) в командном зачете бронзовыми призерами стали южноуральцы Алексей Мельников, Станислав Тряпицын, Иван Полозов. Команда Челябинской области замкнула тройку призеров с 2570 баллами.

Напомним, что ранее на всероссийских соревнований по современному пятиборью в Новосибирске челябинские спортсмены завоевали три бронзовые и одну серебряную медаль.