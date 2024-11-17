Футбольный клуб «Челябинск» финишировал на первом месте во Второй лиге

Южноуральская команда стала еще на один шаг ближе к Первому дивизиону

Челябинский футбольный клуб занял первое место в осенней части сезона-2024/2025. Сегодня, 17 ноября, завершилась первая часть турнира во Второй лиге А. В заключительном матче ФК «Челябинск» одержал волевую победу над «Текстильщиком» из Иваново. Решающий гол в уже компенсированное арбитром время забил вышедший на замену Гаррик Левин. ФК «Челябинск» гарантировал себе участие в стыковых матчах за выход в Первую лигу по итогам весенней части сезона-2024/2025, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

С турнирной точки зрения матч не таил в себе никаких интриг. ФК «Челябинск» уже гарантировал себе первое место по итогам турнира, а «Текстильщик» потерял даже теоретические шансы на то, чтобы сохранить за собой прописку в группе «Золото». Возможно, эти два фактора и сыграли роль в том, что игра между ними получилась зрелищной и открытой, с обилием голевых моментов.

Уже в самом дебюте хозяева имели возможность открыть счет в матче. Это Никита Козловский едва не замкнул навес на дальней штанге после рикошета. К счастью для челябинцев мяч угодил в крестовину. Ответили челябинцы на 15-й минуте, когда Александр Носов совершил свой фирменный слаломный проход на левом фланге со смещением в центр. Удар у него получился хороший, обводящий. Но мяч пролетел в считанных сантиметрах от цели. Попади он в ворота — быть голу: голкипер явно не смог бы помочь своей команде.

Все тот же Носов мог открывать счет в матче после классной комбинации, которую разыграли Алексей Померко и Никита Голдобин. Вингер челябинцев бил в касание с классной позиции, но удар у него явно не получился: мяч пролетел выше ворот.

А затем случился гол. По правому флангу красиво все исполнил Иван Селеменев. Он обыграл Кирилла Фурмана, сместился в центр и нанес хитрющий удар в дальний угол ворот. Николай Рыбиков до мяча не дотянулся — 1:0.

Футболисты «Челябинска» уже минуту спустя должны были сравнивать счет. Шикарную возможность для этого упустил форвард Илья Грузнов. После навеса с фланга он бил головой, казалось, наверняка. Вратарь «Текстильщика» Ярослав Соловьев в невообразимом прыжке отразил удар.

Не менее интересным и богатым на события получился второй тайм. Его челябинцы провели гораздо лучше. Они чаще проводили время на половине поля соперника, стали все больше и больше наносить удары по воротам ивановцев. Освежили игру гостей и вышедшие на замену игроки — Гаррик Левин и Константин Кертанов.

Но не им суждено сравнять счет. Сделал это на 75-й минуте Илья Грузнов. Его вовремя снабдили мячом, форвард ФК «Челябинск» нанес точный удар метров с 18-ти — 1:1.

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига А. Группа «Золото». 18-й тур.

17 ноября. «Текстильщик» (Иваново) — ФК «Челябинск» — 1:2

Голы: Иван Селеменев, 41 (1:0); Илья Грузнов, 75 (1:1); Гаррик Левин, 90+2 (1:2).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Гаррик Левин (ФК «Челябинск»)

Хорошо вышел на замену во втором тайме, освежив игру команды. Стал автором победного гола, забив мяч в компенсированное время.

Никита Козловский («Текстильщик»)

Самый активный футболист хозяев. Чаще других угрожал воротам соперника, имел две прекрасные возможности забить мяч, но в обоих случаях форварду чуть не повезло.

Александр Носов (ФК «Челябинск»)

Очередной хороший матч в активе у левого вингера челябинского клуба. В этот раз забить не смог, но сыграл достойно.

Первая часть футбольного сезона-2024/2025 завершена. Футбольный клуб «Челябинск» выполнил поставленную задачу, финишировав на первом месте. Теперь нужно закрепить успех весной 2025-го года. Даже если команда проведет его неудачно, она обязательно примет участие в стыковых матчах за право выйти в Первую лигу. Впрочем, может она это сделать и напрямую, если финиширует на одной из первых двух позиций.