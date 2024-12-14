Челябинка Анна Матвеева завоевала бронзу на чемпионате России по шорт-треку

Она стала призером на дистанции 500 метров на соревнованиях в ЛД «Уральская молния»

Челябинская спортсменка Анна Матвеева стала бронзовым призером на чемпионате России по шорт-треку, который проходит в ЛД «Уральская молния». Сегодня, 14 декабря, она финишировала третьей на дистанции 500 метров. Бронзу для Челябинской области завоевала и мужская эстафетная команда, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Во второй день соревнований на льду челябинского ЛД «Уральская молния» были разыграны четыре комплекта наград — на дистанциях 500 метров среди мужчин и женщин, а также эстафетах 3000 м (женщины) и 5000 м (мужчины).

Драматично сложились состязания на женской «пятисотке». В финальный забег с пятым результатом пробилась Анна Матвеева. Причем, в полуфинале челябинская спортсменка показала хорошее время, выбежав из 44 секунд (43,965). В финале были представлены пять спортсменок, но Анна Овчинникова из Екатеринбурга получила дисквалификацию за фальстарт, а затем судьи дали пенальти ее землячке Софье Бойцовой.

В итоге три спортсменки и разыграли между собой медали соревнований. Победу одержала Елена Серегина из Краснодарского края, серебро у Анастасии Жегановой из Санкт-Петербурга, а бронза досталась челябинке Анне Матвеевой. Интересно, что именно «пятисотка» является ее любимой дистанцией. В 2022 году на ней она стала чемпионкой России.

«Сегодня хорошо бежалось, в полуфинале показала хорошее время, по личному рекорду сбегала. Обычно редко выбегаю на „пятисотке“ из 44 секунд. И своей бронзовой медалью в целом довольна. В финальном забеге не все получилось. Наверное, силенок не хватило: соперницы рванули со старта, сложно было их догнать», — сообщила Анна Матвеева корреспонденту ИА «Первое областное».

Шорт-трек. Чемпионат России. Дистанция 500 м, женщины:

1. Елена Серегина (Краснодарский край) — 43,689.

2. Анастасия Жеганова (Санкт-Петербург) — 43,743.

3. Анна Матвеева (Челябинская область) — 44,685.

В мужских состязаниях конькобежцы Челябинской области остались без наград. До стадии полуфинала добрался наш земляк Павел Ситников. Он финишировал третьим в своем забеге, однако этого не хватило до выхода в финал. Неудача постигла Даниила Николаева: в четвертьфинале он упал, запнувшись на старте — редкий случай для шорт-трека. Кстати, в этом же забеге прошел в следующий раунд его родной брат — Никита Николаев, выступающий за Ярославскую область.

«Я не видел, как он упал, надо было сконцентрироваться на своем беге. Да, очень обидно вот так выбывать из борьбы за медали. Но ничего страшного: впереди еще будет шанс побороться за место на пьедестале. Что касается нашей борьбы, то статистику побед друг на другом не ведем», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» Никита Николаев.

Спортсмен также привел пример, что в шорт-треке есть другие известные братья, которые выступают на высоком уровне. Речь идет о венграх, выступающих за Китай — Шандоре Лю и Шаоанг Лю. Никита пообещал, что постарается с братом догнать их по титулам и регалиям. Если российских спортсменов допустят до международных соревнований...

Ну а в финале соревнований на «пятисотке», как и днем ранее, снова развернулась борьба за медали между питерскими спортсменами Владимиром Балбековым и Валентином Кобызевым и олимпийским чемпионом Семеном Елистратовым из Уфы. Здесь победу одержал 20-летний Кобызев. Для него это уже вторая медаль чемпионата России-2024.

Шорт-трек. Чемпионат России. Дистанция 500 м, мужчины:

1. Валентин Кобызев (Санкт-Петербург) — 41,023.

2. Владимир Балбеков (Санкт-Петербург) — 41,101.

3. Семен Елистратов (Башкортостан) — 41,124.

Интересно, что на февральской Всероссийской зимней Спартакиаде в Челябинске Валентину Кобызеву не удалось стать призером в личных забегах. Героем соревнований тогда стал его земляк Владимир Балбеков, завоевавший четыре медали.

«На тех стартах, видимо, я был не в самой хорошей физической форме. А сейчас на ходу, легко бежится. Надо этим пользоваться: завтра постараюсь закрепить успех на дистанции 1000 метров», — поделился своими планами Валентин Кобызев.

Завершилась программа второго дня соревнований эстафетными забегами среди мужчин и женщин. Копилка Челябинской области пополнилась еще одной медалью. Бронзу завоевали наши парни в эстафете 5000 метров. Призерами соревнований стали Даниил Николаев, Павел Ситников, Андрей Косоротов, Павел Блинов.

Шорт-трек. Чемпионат России. Эстафета 3000 м, женщины:

1. Санкт-Петербург (Анастасия Жеганова, Варвара Андреева, Арина Бахия, Ангелина Лоч, Мария Метелкина) — 4.28,861.

2. Москва (Вера Рассказова, Ксения Рассказова, Анастасия Константинова, Анастасия Тарасенко, Александра Легкова) — 4.29,083.

3. Краснодарский край (Елена Серегина, Аделина Доколина, Софья Тетерятникова, Светлана Тюленева) — 4.29,193.

Шорт-трек. Чемпионат России. Эстафета 5000 м, мужчины:

1. Ярославская область (Никита Николаев, Дмитрий Топтыгин, Николай Топтыгин, Егор Смирнов, Никита Золотков) — 7.00,370.

2. Санкт-Петербург (Владимир Балбеков, Валентин Кобызев, Максим Шевеле, Александр Варегин, Ива Посашков) — 7.06,561.

3. Челябинская область (Даниил Николаев, Павел Ситников, Андрей Косоротов, Павел Блинов) — 7.07,270.

Соревнования завершатся завтра, 15 декабря. Спортсменам предстоит разыграть еще два комплекта наград — на дистанции 1000 метров среди мужчин и женщин. Напомним, что вчера, 13 декабря, на чемпионате России-2024 стали известны победители и призеры на дистанции 1500 метров. Забеги выиграли Семен Елистратов и Анна Уразова.

Чемпионат России по шорт-треку впервые проходит на льду «Уральской молнии» в Челябинске. Эти соревнования стали подарком спорткомплексу на 20-летие. Вход свободный.

Фото: Союз конькобежцев России и ЛД «Уральская молния».

Возрастное ограничение: 0+