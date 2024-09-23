Челябинские спортсмены завоевали медали на Кубке России по шорт-треку

Победителями соревнований в Уфе стали Анна Матвеева и Даниил Николаев

В Уфе открыли новый соревновательный сезон сильнейшие шорт-трекисты страны. На первом этапе Кубка России отличились спортсмены Челябинской области. Победителями состязаний стали челябинцы Анна Матвеева и Даниил Николаев, сообщает результаты сайт Союза конькобежцев России.

Не первый этап Кубка России по шорт-треку в Уфу отправились сильнейшие спортсмены страны, включая лидеров национальной команды. Они разыграли 8 комплектов наград, 6 — в личном первенстве и 2 — в эстафетном беге.

Две медали завоевала челябинка Анна Матвеева. Она показала лучший результат в забеге на 1500 метров, а также стала бронзовым призером на дистанции 1000 метров. Кроме того, победу на «полуторке» одержал и Даниил Николаев. Наконец, бронзовым призером соревнований стал Павел Ситников, он отличился в забеге на дистанции 1000 метров.

Отметим, что в текущем сезоне будут проведены еще четыре этапа Кубка России: в Санкт-Петербурге (18—20 октября), Смоленске (15—17 ноября), Саранске (24—26 января 2025 года), а финальный этап примет Санкт-Петербург (14—16 февраля 2025 года).