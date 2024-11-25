Стал известен состав сборной Челябинской области на чемпионат России — 2024 по шорт-треку

На соревнованиях в ЛД «Уральская молния» выступят семь южноуральских спортсменов

Определился состав сборной Челябинской области на домашний чемпионат России по шорт-треку. В соревнованиях, которые пройдут 13—15 декабря на льду «Уральской молнии», выступят семь южноуральских спортсменов. Им предстоит побороться за восемь комплектов наград с лидерами национальной команды, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Главной «фишкой» предстоящего чемпионата России по шорт-треку станет то, что пройдет он на площадке, которая в конце года (28 декабря) будет отмечать свой 20‑летний юбилей. То есть на льду ДС «Уральская молния». По задумке организаторов, состязания с участием сильнейших шорт-трекистов страны должны стать хорошим подарком любителей конькобежных дисциплин в Челябинской области.

Сегодня, 25 ноября, стал известен состав южноуральской команды на домашний чемпионат. В него войдут семь спортсменов. Отметим, что все спортсмены ранее становились победителями и призерами чемпионатов России на различных дистанциях.

Состав сборной Челябинской области на чемпионат России — 2024 по шорт-треку:

Женщины: Анна Матвеева, Юлия Береснева, Мария Труханова.

Мужчины: Даниил Николаев, Павел Ситников, Андрей Косоротов, Павел Блинов.

Напомним, что чемпионат России по шорт-треку станет главным стартом сезона для сильнейших спортсменов страны. Им предстоит разыграть восемь комплектов наград: на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров, а также эстафетах 3000 и 5000 метров среди мужчин и женщин. Отметим, что пропустит соревнования лидер южноуральской команды Екатерина Алдошкина. Героиня Всероссийской спартакиады — 2024 готовится стать мамой.