Семен Елистратов с победы стартовал на чемпионате России по шорт-треку в Челябинске

Титулованный спортсмен выиграл финальный забег на дистанции 1500 метров

Олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов из Уфы завоевал золото на стартовавшем в Челябинске чемпионате России. Титулованный спортсмен одержал победу в финальном забеге на дистанции 1500 метров. В аналогичной дисциплине среди женщин лучший результат показала Анна Уразова из Екатеринбурга. Хозяева соревнований остались за чертой призеров первого дня турнира, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Чемпионат России по шорт-треку стартовал сегодня, 13 декабря, в Челябинске. Сильнейшие спортсмены страны разыграли первый комплект наград. Так, определились победители и призеры на мужской и женской «полуторке». Обладателями золотых медалей в первый день соревнований стали Семен Елистратов из Уфы и Анна Уразова из Екатеринбурга.

Титулованный спортсмен из Башкортостана на протяжении многих лет является одним из лидеров сборной России по шорт-треку. Олимпийский чемпион подтвердил на соревнованиях в Челябинске, что несмотря на 34-летний возраст, до сих пор в строю и готов бороться за самые высокие места на национальном чемпионате.

На ЧР-2024 ему удалось себя проявить, возможно, и потому, что Семен Елистратов хорошо подготовился к соревнованиям. Точнее, помог их «раскачать», записав ролик-превью к турниру, вызвавший много просмотров в Интернете. А если ты стараешься привлечь внимание к соревнованиям, то и сам стремишься показать в них хороший результат, не правда ли?





Семен Елистратов выиграл забег на дистанции 1500 метров среди мужчин, оставив позади представителей из Санкт-Петербурга — Валентина Кобызева и Владимира Балбекова, которые завоевали серебро и бронзу соответственно. Лучшим из южноуральцев стал Павел Ситников, занявший 8-е место. Даниил Николаев и Андрей Косоротов остались за чертой топ-20 в этом виде программы.

Шорт-трек. Чемпионат России. 13 декабря. 1500 м. Мужчины:

1. Семен Елистратов (Уфа) — 2.17,562.

2. Валентин Кобызев (Санкт-Петербург) — 2.17,806.

3. Владимир Балбеков (Санкт-Петербург) — 2.17,866.

В аналогичных состязаниях среди женщин не было равных спортсменке из Екатеринбурга Анне Уразовой. В финальном забеге на «полуторке» она оставила позади Фаилю Аймалетдинову из Московской области и Викторию Чумбаеву из Свердловской области.

Челябинская область здесь заявила трех спортсменок — Анну Матвееву, Юлию Бересневу и Марию Труханову. Лучшей из них стала последняя, заняв в итоге 12-е место.

Шорт-трек. Чемпионат России. 13 декабря. 1500 м. Женщины:

1. Анна Уразова (Свердловская обл. / Ярославская обл.) — 2.32,014.

2. Фаиля Аймалетдинова (Московская обл. / Нижегородская обл.) — 2.32,110.

3. Виктория Чумбаева (Свердловская обл. / Республика Мордовия — 2.32,202.

Завтра, 14 декабря, во второй день соревнований будут разыграны четыре комплекта наград. Так, станут известны победители и призеры в мужских и женских забегах на дистанции 500 метров. Кроме того, состоятся финальные забеги в эстафетах 3000 м (женщины) и 5000 (мужчины).

Вход для зрителей в ЛДС «Уральская молния» свободный.

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Павел Табарчук (Всероссийская зимняя Спартакиада сильнейших-2024), Союз конькобежцев России, пресс-служба ЛДС «Уральская молния».