В Челябинске открыли Кубок губернатора по танцевальному спорту

В первый день прошли состязания среди самых юных участников

Сегодня, 19 апреля, в челябинском дворце спорта «Юность» стартовал Кубок губернатора по танцевальному спорту. В первый день соревнований выступили самые юные участники турнира. Наш фотокорреспондент внимательно наблюдал за тем, как они стараются стать профессиональными танцорами.

Главной «фишкой» Кубка губернатора организаторы называют выступления танцоров-любителей. Специально для них введена категория Pro-Am (Professional — Amateur), то есть в паре выступят профессиональный и начинающий танцоры.

«Гала-шоу на открытии, участие профессиональных коллективов и звезд танцевального искусства, присутствие известных гостей из мира спорта делают этот турнир по-настоящему ярким и незабываемым», — сообщают в Фонде поддержки спорта.