Команда «Урал» выиграла фестиваль танцевального спорта на Кубке губернатора

Организаторы подвели итоги традиционных соревнований в Челябинске

Более 1000 спортсменов из 11 регионов собрал Кубок губернатора Челябинской области по танцевальному спорту. Эти масштабные соревнования прошли в южноуральской столице в 23-й раз. На них были разыграны 76 комплектов наград. Впервые также состоялись командные состязания, которые выиграли представители команды «Урал». Эти и многие другие итоги подвели организаторы Кубка губернатора Челябинской области.

«Мы благодарны каждому участнику соревнований. Понимаем, насколько трудны командировочные выездные соревнования. Нам очень льстит, что к нам едут, нас любят и ценят. Соревнования удались по максимуму во всех возрастных подгруппах, начиная от 5 лет и заканчивая старше 60 лет», — считает один из главных организаторов соревнований Вероника Болтвина-Бутузова.

Кубок губернатора Челябинской области был включен в единый календарный план областных физкультурных мероприятий Минспорта Челябинской области и в официальный календарь спортивных мероприятий ФТСАРР (Федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла России).

«Приятно радует то, что с каждым годом Кубок губернатора становится все грандиознее и масштабнее. В этом году он собрал более 1000 участников. Здорово, что не только профессионалы выходят на танцевальный паркет, но и любительские пары. Мне кажется, именно они собирают больше всего болельщиков на трибунах», — подчеркнула общественный деятель Ирина Текслер.

Мероприятие во дворце спорта «Юность» посетили более 3000 зрителей и болельщиков. Почетным гостем стал народный артист России Станислав Попов. Для гостей танцевального праздника организаторы приготовили красочное шоу.

Концепция пролога вечернего отделения — «Калейдоскоп танца — калейдоскоп жизни!», там выступили артисты и спортсмены всех поколений — от четырех до 84 лет. Зрителям вечерних отделений была представлена программа финальных выступлений лучших спортсменов с включениями хореографических и вокальных номеров. В вечернем гала-шоу было задействовано более 300 артистов.

В рамках мероприятия «Кубок губернатора Челябинской области» в третий день прошел фестиваль танцевального спорта для взрослых в категории Pro-am. Общее количество участников фестиваля — 120 человек. Впервые состоялся фестиваль команд. В соревнованиях участвовали шесть команд. По итогам выступлений победителем стала команда «Урал».

«Мы всегда поддерживаем то, что бодрит людей, делает их жизнерадостными и яркими. В первую очередь это — здоровый образ жизни и правильные ценности. В этом году мы впервые оказали поддержку Кубку губернатора по танцевальному спорту, потому что это популярный и значимый вид спорта — яркий, красивый и современный. Благодаря данному сотрудничеству мы вносим свой вклад в развитие нашего региона», — считает руководитель универсального отделения АО «Альфа-банк» Наталья Воронина.

Соревнования прошли при поддержке губернатора Челябинской области. Организаторами турнира выступили Фонд поддержки спорта, Федерация танцевального спорта Челябинской области, спортивная школа по танцевальному спорту «Вероника». Партнеры турнира — гранд-отель «Видгоф», курорт «Увильды» и АО «Альфа-банк».