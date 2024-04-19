Кубок губернатора по танцевальному спорту соберет более 1000 участников

На состязаниях в Челябинске выступят танцоры от 4 до 60 лет

Сегодня, 19 апреля, в челябинском дворце спорта «Юность» стартует Кубок губернатора Челябинской области по танцевальному спорту. В этом году он пройдет в 23-й раз и соберет более 1000 участников из разных уголков страны в возрасте от 4 до 60 лет. В рамках мероприятия пройдет и праздничное гала-шоу, сообщают организаторы мероприятия.

Главной «фишкой» Кубка губернатора является то, что, помимо профессиональных спортсменов, в нем покажут свое мастерство и танцоры-любители. Специально для них введена категория Pro-Am (Professional — Amateur), то есть в паре выступят профессиональный и начинающий танцоры.

«Гала-шоу на открытии, участие профессиональных коллективов и звезд танцевального искусства, присутствие известных гостей из мира спорта делают этот турнир по-настоящему ярким и незабываемым», — сообщают в Фонде поддержки спорта.

Кубок губернатора Челябинской области по танцевальному спорту. 19—21 апреля. Челябинск, ДС «Юность». Программа соревнований:

19 апреля

10:00—12:30 — спортивные пары, участники соло (европейская и латиноамериканская

программа, дети/юниоры,7—13 лет).

12:30—14:30 — чемпионат и первенство города Челябинска, европейская программа (дети, юниоры, юниорки, взрослые).

14:30—19:30 — спортивно-массовые соревнования для начинающих (5—13 лет).

19:30—21:30 — чемпионат и первенство города Челябинска, латиноамериканская программа (дети, юниоры, юниорки, взрослые, сеньоры (45—65 лет).

20 апреля

09:00—14:00 — официальные соревнования Челябинской области, европейская программа (юниоры 12—13 лет).

14:00—16:00 — официальные соревнования Челябинской области, латиноамериканская программа (юниоры 12—13 лет).

16:00—17:30 — отборочные соревнования сильнейших пар УрФО (европейская программа).

19:00—21:30 — гала-шоу, открытие Кубка, финальные соревнования (европейская, латиноамериканская программа).

21 апреля

10:00—13:30 — кубок по индивидуальному танцу, категория Pro-Am (европейская, латиноамериканская программа).

13:30—16:00 — соревнования в категории «Восходящие звезды» (европейская, латиноамериканская программа).

16:00—17:30 — отборочные туры Кубка губернатора Челябинской области.

19:00—21:30 — гала-шоу, закрытие Кубка губернатора, финалы, командные соревнования.

Традиционно Кубок губернатора примет ДС «Юность». Соревнования проводятся при поддержке губернатора Челябинской области. Организаторы соревнований — Фонд поддержки спорта, Федерация танцевального спорта Челябинской области, спортивная школа по танцевальному спорту «Вероника».