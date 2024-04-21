Более 4000 зрителей посетили Гала-шоу на Кубке губернатора по танцевальному спорту

Праздничная программа соревнований состоялась в челябинском ДС «Юность»

В челябинском Дворце спорта «Юность» вчера вечером, 20 апреля, завершилось грандиозное гала-шоу Кубка губернатора Челябинской области по танцевальному спорту. Свидетелями трехчасовой праздничной программы соревнований стали более 4000 зрителей. Организаторы представили публике современные и динамично развивающиеся направления танцевального спорта.

Ежегодный Кубок губернатора Челябинской области — это главное событие для региональной Федерации танцевального спорта и спортшколы «Вероника», которая по традиции берет на себя большую часть организационной и подготовительной работы.

В этом году соревнования проходят в 23-й раз. И с каждым годом становятся все масштабнее и красочней. Отметила это и посетившая мероприятие общественный деятель, учредитель Фонда культурных, социальных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер.

«Приятно радует то, что с каждым годом наш Кубок губернатора по танцевальному спорту становится все грандиознее и масштабнее. В этом году он собрал как никогда много участников, а это больше 1000 человек. И здорово, что не только профессионалы выходят на танцевальный паркет, но и любительские пары. Мне, кажется, именно они собирают больше всего болельщиков на трибунах. Сегодня во Дворце спорта „Юность“ аншлаг. Это говорит о том, что наши жители любят танцевальный спорт, хотят видеть такие праздничные и красивые соревнования», — подчеркнула Ирина Текслер.

Программа соревнований Кубка губернатора-2024 очень обширна. Мало того, что в борьбе за победу принимают участие спортсмены разных возрастных категорий (от 4 до 60 лет), так еще представлены на соревнованиях несколько дисциплин. Здесь и танцы по европейской и латиноамериканской программам, акробатический рок-н-ролл, уличный брейкинг и т. д.

Отдельная категория современного искусства — Pro-Am. В ней обязательное условие — в танцевальном дуэте один участник должен быть профессиональным танцором, другой — начинающим. Директор СШОР «Вероника» Вероника Бутузова уверяет, что это направление является сейчас одним из самых бурно развивающихся.

Гала-шоу во Дворце спорта «Юность» проходило в течение трех часов. Сегодня, 21 апреля, состоится второй день соревнований. В нем выступят участники в категории «Восходящие звезды», кубок по индивидуальному танцу, финалы в европейской и латиноамериканской программе, а также командные соревнования. Завершится Кубок губернатора еще одни гала-шоу, которое стартует в 19:00.

Соревнования проводятся при поддержке губернатора Челябинской области. Организаторы соревнований — Фонд поддержки спорта, Федерация танцевального спорта Челябинской области, спортивная школа по танцевальному спорту «Вероника».

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