В Челябинске проведут юбилейный Кубок губернатора по танцевальному спорту

За 25 лет в нем приняли участие более 60 000 спортсменов из 20 стран

Более 1000 участников соберет юбилейный, 25-й по счету, Кубок губернатора Челябинской области по танцевальному спорту. Соревнования в южноуральской столице проведут в два дня — 12 и 13 апреля. Одной из главных «фишек» юбилейного турнира станут соревнования в категории ProAm. Это аналог проекта «Танца со звездами», в котором дуэт представлен профессионалом и танцором-любителем, сообщают организаторы события.

За 25 лет существования Кубок губернатора стал визитной карточкой региона. В общей сложности в нем приняли участие более 60 000 спортсменов из более чем 20 стран мира, от Америки до Японии. Турнир славится высоким уровнем организации, профессионализмом судейской бригады и участием спортсменов всех возрастов — от 4 до 60 лет.

Юбилейный турнир обещает стать еще более ярким и масштабным. Программа включает:

— новые танцевальные дисциплины, отражающие современные тенденции в мире танца;

— мастер-классы от ведущих мировых звезд танцевального спорта;

— грандиозную гала-программу с участием лучших танцевальных пар и коллективов Южного Урала;

— интерактивные площадки в центральном холле дворца спорта «Юность»;

— соревнования «ПроАм» — аналог проекта «Танцы со звездами», привлекающий все больше участников.

«Наши соревнования — это праздник танца, объединяющий поколения и культуры! Мы ждем всех, кто любит танцевать и хочет стать частью этого незабываемого события!» — говорит бессменный директор турнира Вероника Бутузова.

Продажа билетов стартует на следующей неделе. Соревнования пройдут при поддержке губернатора Челябинской области. Организаторами выступят министерство спорта Челябинской области, Фонд поддержки спорта, региональная Федерация танцевального спорта Челябинской области, спортивная школа по танцевальному спорту «Вероника».

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