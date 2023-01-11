В Челябинске определились с площадкой для проведения Суперкубка России по баскетболу 3×3

Этот турнир, а также этап чемпионата страны пройдут в ТРК «Алмаз»

В Челябинске стала известна площадка, на которой пройдут два крупных турнира по баскетболу 3×3 — этап чемпионата России и Суперкубок страны примет 27 и 28 января ТРК «Алмаз». В этих двух всероссийских соревнованиях примут участие 30 команд, в том числе четыре — из Челябинской области, сообщил корреспонденту Первого областного президент региональной Федерации баскетбола Николай Сандаков.

Информация о том, что Челябинск выиграл право на проведение двух этих турниров, появилась в середине декабря прошлого года. Поводом для Всероссийской федерации баскетбола отдать южноуральской столице право на проведение мероприятия послужили два фактора: безупречная организация в Челябинске чемпионата России — 2022 в мае, а также личная заинтересованность в проведении турнира губернатора региона Алексея Текслера.

Уже известно, что в Суперкубке России среди мужских команд выступят четыре коллектива — Inanomo (Москва), «Руна» (Москва), а также обладатели wild card (специальные приглашения) — «Гагарин» (Химки) и «Бэд Бойс» (Санкт-Петербург). Команды будут распределены по парам по рейтингу. В женском турнире за трофей будут бороться чемпион России «ЦОП Санкт-Петербург» и обладатель Кубка страны БК «Самара».

Солидный состав участников соберет этап чемпионата России, который станет дебютным в новом сезоне для представителей баскетбола 3×3. В южноуральской столице будут представлены 16 мужских и 8 женских коллективов. Среди них — «Курчатов» (Челябинск), «Уралец» (Златоуст) и «ОСК-ММК» (Магнитогорск) в мужском турнире, а также «Позитив» (Челябинск) — в женском.

«Это будет крутое событие для любителей баскетбола. Изучив все возможные варианты, мы пришли к решению, что такой турнир лучше всего провести в „Алмазе“ — крупнейшем в городе торгово-развлекательном комплексе. Подобный опыт у нас уже есть: на территории комплекса мы проводили ряд турниров по баскетболу 3×3. К предстоящему событию проведем подготовительную работу и сделаем так, чтобы зрителям было комфортно наблюдать за игрой лучших баскетболистов страны и они ощутили атмосферу спортивного праздника»,— отметил в разговоре с корреспондентом Первого областного руководитель региональной Федерации баскетбола Николай Сандаков.

Отметим, что Суперкубок России и этап чемпионата страны в Челябинске пройдут при поддержке губернатора Алексея Текслера. Соорганизаторами турниров выступят Фонд поддержки спорта Челябинской области, Всероссийская и региональная федерации баскетбола.

Напомним, что в мае в челябинском дворце спорта «Юность» прошел финал чемпионата России по баскетболу 3×3. Победителями турнира стали мужская команда Inanomo (Москва) и женский коллектив «ЦОП-Петербург». Челябинскую область на соревнованиях представила команда «Уралец» из Златоуста.