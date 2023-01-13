Стали известны все участники этапа чемпионата России по баскетболу 3×3 в Челябинске

В турнире 27—28 января выступят 24 мужские и 12 женских команд

РФБ опубликовала полный состав участников первого этапа чемпионата России по баскетболу 3×3, который пройдет 27—28 января в Челябинске. В турнире выступят 24 мужские и 12 женских команд. Им предстоит бороться за рейтинговые очки, которые позволят получить путевки в финал чемпионата страны. Заявлены в турнир и четыре южноуральских коллектива, сообщается на сайте Российской федерации баскетбола.

Формат проведения чемпионата России по баскетболу 3×3 подразумевает несколько отборочных этапов, на которых команды зарабатывают для себя рейтинговые очки, необходимые для попадания в финал соревнований. Так, женская «регулярка» состоит из 4 тандемов, то есть 8 однодневных этапов, за каждый из которых будут начисляться квалификационные очки. Мужской турнир также состоит из 4 тандемов, но здесь предусмотрены еще 4 турнира «Претендент» с отдельными призовыми, на которых будут разыгрываться половина путевок в следующий мужской тандем.

Чемпионат России по баскетболу 3×3. Формат проведения и даты проведения квалификационных турниров и финал:

27—28 января (Челябинск): мужской «Претендент», женский тандем

10—11 февраля: мужской тандем («Мастер»)

3—4 марта: мужской «Претендент», женский тандем

17—18 марта: мужской тандем («Мастер»)

7—8 апреля: мужской «Претендент», женский тандем

21—22 апреля: мужской тандем («Мастер»)

12—13 мая: мужской «Претендент», женский тандем

26—27 мая: мужской тандем («Мастер»)

28 июня — 2 июля: мужской финал, женский финал

На первом этапе чемпионата России в Челябинске выступят 24 мужские и 12 женских команд. В первом турнире заявлены «Курчатов» (Челябинск), «Металлург» (Магнитогорск) и «Уралец» (Златоуст), во втором — «Позитив» (Челябинск). На групповом этапе они будут разбиты на группы, после чего состоится раунд плей-офф с играми на выбывание.

Состав участников этапа чемпионата России по баскетболу 3×3 в Челябинске:

Мужчины: «Байкал» (Москва), «Грязные парни» (Каменск-Уральский), «Красный якорь» (Нижний Новгород), «Купол-Родники» (Ижевск), «Курчатов» (Челябинск), МБА (Москва), «Металлург» (Магнитогорск), «От А до Я» (Казань), «Парма-М» (Пермь), «Реал» (Астрахань), «Руна» (Москва), «Самара» (Самара), «Свердловск» (Екатеринбург), «Уралец» (Златоуст), «ХелиТаб» СКСО (Екатеринбург), ЦОП СПб (С.-Петербург), ЦОП Bad Boys (С.-Петербург), «Юпитер-РЭУ» (Москва), Bionord (Пермь), Bionord Pro (Пермь), Inanomo (Москва), Khimki Power (Химки), NNTU (Нижний Новгород), Stella-Pro (Екатеринбург).

Женщины: «Красная Пахра» (Москва), МБА (Москва), «Находка» (Химки), «Парма-КОР» (Пермь), «Позитив» (Челябинск), «Самара» (Самара), «Сима-Ленд» (Екатеринбург), «Спарта» (Воронеж), «Тулпар» (Казань), «Энергия» (Иваново), COP-Petersburg (С.-Петербург), TSOP-LED (С.-Петербург).

Напомним, что в эти же дни в ТРК «Алмаз» состоится и Суперкубок России по баскетболу 3×3. В нем выступят сильнейшие команды страны по итогам 2022 года — победители и обладатели кубков страны, а также клубы, получившие специальные приглашения (wild card). В мужском турнире за трофей поборются четыре коллектива, в женском — два.