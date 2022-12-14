Стал известен состав участников первого этапа чемпионата России по баскетболу 3×3, который пройдет в Челябинске 27—28 января 2023 года. Хозяева турнира заявят на соревнования четыре команды — мужские клубы «Уралец» (Златоуст), «Курчатов» (Челябинск) и «ОСК-ММК» (Магнитогорск), а также женскую команду «Позитив», сообщает региональная федерация баскетбола.

Челябинску доверили провести Суперкубок России по баскетболу 3×3
Накануне стало известно, что Российская федерация баскетбола доверила провести Челябинску два крупных соревнования по баскетболу 3×3 — Суперкубок России и этап чемпионата страны. Во втором турнире выступят четыре южноуральских коллектива.

Сейчас на Южном Урале более 10 тысяч баскетболистов, 1200 команд, 13 профессиональных клубов, три студенческие лиги и около 120 команд любительских команд в четырех дивизионах.

Напомним, что в мае в Челябинске прошел чемпионат России по баскетболу 3×3. Победителями стали мужская команда Inanomo и женский коллектив «ЦОП-Петербург». Редакция ИА «Первое областное» объясняет, как «лучшая игра с мячом» завоевала авторитет и популярность у южноуральцев.