Стал известен состав участников первого этапа чемпионата России по баскетболу 3×3, который пройдет в Челябинске 27—28 января 2023 года. Хозяева турнира заявят на соревнования четыре команды — мужские клубы «Уралец» (Златоуст), «Курчатов» (Челябинск) и «ОСК-ММК» (Магнитогорск), а также женскую команду «Позитив», сообщает региональная федерация баскетбола.
Сейчас на Южном Урале более 10 тысяч баскетболистов, 1200 команд, 13 профессиональных клубов, три студенческие лиги и около 120 команд любительских команд в четырех дивизионах.
Напомним, что в мае в Челябинске прошел чемпионат России по баскетболу 3×3. Победителями стали мужская команда Inanomo и женский коллектив «ЦОП-Петербург». Редакция ИА «Первое областное» объясняет, как «лучшая игра с мячом» завоевала авторитет и популярность у южноуральцев.
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