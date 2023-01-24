Челябинские баскетбольные клубы «Курчатов» и «Позитив» выступили на турнирах в Екатеринбурге

Южноуральские команды продолжают подготовку к чемпионату России по баскетболу 3×3

«Для нас это большое событие. Спустя долгий промежуток времени, когда мы были любителями, мы наконец-то можем попробовать себя на профессиональном уровне и поучаствовать в Winline чемпионате России. Мы очень гордимся тем, что смогли успешно дебютировать, попав в плей-офф»,

— рассказала баскетболистка команды «Позитив» Полина Доля.

«Получился неплохой турнир. Были команды хорошего уровня, игры с которыми были для нас полезны. Пытались нагружать наши взаимодействия на живом мяче, которые будем применять на чемпионате России. Побольше бы таких турниров, чтобы набираться игровой практики»,

— отметил главный тренер «Курчатова» Василий Гладышев.

В челябинском ТРК «Алмаз» уже на этой неделе, 27 и 28 января, пройдет этап чемпионата России и Суперкубок страны по баскетболу 3×3. В рамках подготовки к соревнованиям челябинские баскетбольные команды «Курчатов» и «Позитив» выступили на турнирах в Екатеринбурге, сообщает региональная федерация баскетбола.Женская баскетбольная команда по баскетболу 3×3 «Позитив» дебютировала на профессиональном уровне на прошедшем Кубке России. Девушки вышли из группы, но закончили свои выступления в первом раунде плей-офф. В преддверии чемпионата России в Челябинске южноуральские баскетболистки выступили на первом этапе women’s championship 3×3, который прошел в Екатеринбурге. Коллективы из Челябинска, Нижнего Тагила, Заречного и Екатеринбурга сыграли по круговой системе. «Позитив» одержал две победы и потерпел два поражения.Также в Екатеринбурге прошел мужской турнир Play tournament — 2023, на котором в рамках подготовки к чемпионату России выступила челябинская команда «Курчатов». В соревнованиях приняли участие команды из Челябинска, Екатеринбурга и Перми. Челябинцы показали хорошие результаты и заняли третье место.Напомним, что в ТРК «Алмаз» 27 и 28 января пройдет этап чемпионата России по баскетболу 3×3. В турнире выступят 24 мужские и 12 женских команд. Им предстоит бороться за рейтинговые очки, которые позволят получить путевки в финал чемпионата страны. Заявлены в турнир и четыре южноуральских коллектива.