В Челябинске объявили о наборе девочек в футбольную команду

Самые перспективные и талантливые дети примут участие во всероссийском турнире

В челябинской областной спортшколе по футболу объявили о наборе в детские команды среди девочек в четырех возрастных группах. Руководство спортшколы приглашает всех желающих на просмотровую тренировку, которая состоится 24 марта. На ней ведущие тренеры и специалисты планируют отобрать наиболее талантливых девочек, которые уже этим летом могут принять участие во всероссийском турнире ЮФЛ-девочки, сообщает ОГАУ ОСШ по футболу.

На просмотровую тренировку в Челябинске приглашают девочек четырех возрастов — 2009, 2010, 2011 и 2012 годов рождения. Наиболее талантливые и одаренные из них получат возможность записаться в футбольную школу на бесплатной основе и принять участие в Юношеской футбольной лиге. А это — путешествия вместе с командой на матчи турнира и игры с сильнейшими соперниками страны.

Для того чтобы принять участие в просмотровой тренировке, кандидаткам нужно пройти онлайн-регистрацию, а затем сдать необходимые тесты, по итогам которых тренеры спортшколы примут решение о зачислении в секцию.

Областная спортшкола по футболу располагается в Советском районе Челябинска (ул. Худякова, 31), на ее базе был открыт Региональный центр РФС. В новом футбольном сезоне три команды спортшколы возьмут старт в Юношеской футбольной лиге. Более подробную информацию о просмотровой тренировке можно узнать здесь.