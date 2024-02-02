Три челябинские команды выступят в новом сезоне Юношеской футбольной лиги

РФС утвердил состав участников нового сезона в межрегиональных ЮФЛ

В чемпионате Юношеской футбольной лиги в сезоне‑2024 выступят три команды из челябинской областной спортшколы. К ранее существующим турнирам в дивизионе «Приволжье» среди ребят 2007 и 2008 годов рождения добавились состязания среди юношей 2009 года рождения. Таким образом, в новом сезоне в ЮФЛ выступят три команды «Челябинск-ОСШ».

В общей сложности в шести зонах, разделенных по географическому признаку, сыграют 68 футбольных академий в трех возрастных категориях. Дивизионы получили названия: «Центр», «Северо-Запад», «Сибирь», «Дальний Восток», «Приволжье» и «Юг».

«В этом сезоне РФС существенно обновил состав межрегиональных ЮФЛ, тем самым продемонстрировав, что лиги являются открытыми соревнованиями, в которых принимают участие сильнейшие школы на межрегиональном уровне. Основной задачей при формировании списка команд-участниц было сохранение спортивного принципа турнира, чтобы ребята получали практику с сопоставимыми по силе соперниками», — отметил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Состав дивизиона «Приволжье» немного изменился. Ушла на повышение футбольная академия «Урал» из Екатеринбурга. Три ее команды выступят в федеральной ЮФЛ. Пропустят чемпионат три коллектива — пензенский «Зенит», саратовский «Сокол» и нижегородский СШОР‑8.

Полностью состав команд в дивизионе «ЮФЛ-Приволжье» выглядит следующим образом:

1. «Академия Нижний Новгород»

2. «Крылья Советов» (Самара)

3. ФК «Уфа»

4. «Нефтехимик» (Нижнекамск)

5. «Челябинск-ОСШ»

6. «Амкар» (Пермь)

7. «Мордовия» (Саранск)

8. «Волга» (Ульяновск)

9. «КамАЗ» (Набережные Челны)

10. «Трудовые резервы» (Казань)

11. ФК «Оренбург»

12. «Зенит» (Ижевск)

Обращаем внимание, что все 12 команд заявляют на турнир по три команды — 2007, 2008 и 2009 годов рождения. Напомним, что в сезоне‑2023 состязания проводились в двух возрастных категориях. Обе команды «Челябинск‑ОСШ» по итогам турниров вошли в пятерку сильнейших в дивизионе «Приволжье».

Ребятами 2007 г. р. руководил Алексей Власов, с парнями 2008 г. р. занимался Константин Маляренко. В новом сезоне 17-летнией командой будет руководить Алексей Ананьев. Уже известно, что главным тренером команды «Челябинск‑ОСШ» 2009 года рождения будет Андрей Львовски. Помогать ему будут Владимир Иванов и Александр Кечин.

Календари турниров и дата начала нового сезона будут опубликованы дополнительно. Розыгрыши пройдут по системе весна — осень.