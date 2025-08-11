В баскетбольном клубе «Славянка-ЧКПЗ» определились с задачей на сезон

Челябинская команда планирует завоевать чемпионский титул и выйти в Суперлигу

Баскетболистки челябинской «Славянки-ЧКПЗ» вышли из отпуска и провели первую тренировку в боевом составе. В обойме главного тренера Евгения Рыжкова остались лишь два старожила команды, остальные новички. Обновленному коллективу теперь предстоит выполнить непростую задачу — завоевать чемпионский титул в Высшей лиге и пойти на повышение в классе. Сложно ли ее выполнить — выяснял из общения со спортсменками корреспондент ИА «Первое областное».

* * *

Не надо быть специалистом или опытным наблюдателем, чтобы понять — за летние каникулы спортсменки соскучились по баскетболу. Девчата находились в хорошем расположении духа, много шутили и улыбались. Даже несмотря на то, что многие еще толком не знакомы друг с другом. Тем более что серьезная и кропотливая работа над «физикой» их ждет еще впереди. Пока они еще могут побалдеть, потренироваться в свое удовольствие.

Кстати, о составе. В летнее межсезонье команда значительно обновилась. Остались лишь две спортсменки — Анна Ситникова и Екатерина Зеленцова. Все остальные — новички. Где-то половина из них — приезжие игроки из других команд, другие — перспективные челябинские баскетболистки, воспитанницы местных спортшкол. Обновленному коллективу, возможно, понадобится какое-то время на раскачку, в первых играх чемпионата придется нелегко.

«Не думаю, что этот процесс у нас затянется. Во-первых, на то и есть предсезонные игры и турниры, чтобы обрести командную „химию“. Кроме того, в нашей команде есть опытные спортсменки, которые уже не один сезон выступают на профессиональном уровне. Возможно, в первый месяц чемпионата наша игра будет далека от идеальной, но затем должна прийти в норму», — полагает главный тренер БК «Славянка-ЧКПЗ» Евгений Рыжков.

Специалист добавил, что хорошо знаком с возможностями баскетболисток, перед заключением контрактов с ними изучали их сильные и слабые стороны. Что касается потерь, то ощутимым может быть уход Ксении Васильевой и Влады Сафоновой. Именно их Евгений Рыжков хотел бы оставить в Челябинске, однако не договорились с агентами по условиям контрактов. С болью в сердце тренеру пришлось проститься и с Анастасией Чекаревой и Марией Харчиковой. Каждая из них провела прошлый сезон неровно из-за травм.

* * *

Цели и задачи на сезон «Славянке-ЧКПЗ» еще не поставили. Руководство клуба озвучит их по традиции перед стартом чемпионата в Высшей лиге. Однако игроки и тренерский штаб команды для себя их уже определили. Они будут биться за золото чемпионата и по спортивному принципу добиваться повышения в классе.

Евгений Рыжков видит главными претендентами на победу четыре коллектива. Помимо «Славянки-ЧКПЗ», это «ЧГУ-Атланта» (Чебоксары), «Спартак» (Ногинск) и «Металлург» (Магнитогорск). Но не сбрасывает специалист со счетов и пензенскую «Юность», которой челябинки уступили в борьбе за бронзовые медали в прошлом сезоне.

«Мы хотим выиграть Лигу и подниматься в классе. Соперников своих знаем. Значительно укрепил свои ряды магнитогорский „Металлург“, он точно будет биться за медали. Сильные команды у Чебоксар и Ногинска, наверняка будет цепляться за победы Пенза. Да, задачи ставим перед собой максимальные. Но они решаемы. Рассчитываем, что сплав опыта и мастерства поможет нам показать хорошую игру и результаты», — добавляет Евгений Рыжков.

* * *

Кстати, об опытных игроках. Как-то язык не поворачивается назвать таковой Анну Ситникову. Но в свои 22 года — она уже старожил «Славянки-ЧКПЗ», один из ее лидеров. Во многом от ее игры и будет зависеть игра команды под кольцом.

Этим летом она даром времени не теряла и практически не отдыхала от баскетбола. Дело в том, что пробовала свои силы в турнирах 3×3 за челябинскую команду «Позитив». В этом можно найти как плюсы, так и минусы для спортсменки. С одной стороны, в летние каникулы она поддерживала физическую форму, держала ее в тонусе, с другой — может накопиться усталость к середине сезона в баскетболе 5×5.

«Нет, не думаю, „выдохнусь“. Я и сейчас полна сил и энергии, нисколько не устала. Баскетбол — это моя любовь, он мне не надоедает. И очень благодарна девочкам из „Позитива“, что дали мне шанс попробовать себя в 3×3. Интересный и полезный опыт получила», — рассказала Анна Ситникова корреспонденту ИА «Первое областное».

* * *

Может помочь или даже подменить Анну Ситникову на позиции центровой Даяна Эрнандес. Она — пожалуй, самое громкое и значимое приобретение «Славянки-ЧКПЗ» в летнее межсезонье. Мощный форвард является единственным в челябинском коллективе, кто имеет опыт игры на самом высоком уровне — в российской Премьер-лиге.

Ей есть что доказывать: после рождения сына ее возвращение в большой баскетбол пока складывается не так, как этого хотелось бы. Даяна получала немного игрового времени в московском «Динамо» и «НИКА-Лузалес» из Сыктывкара. Сезон в «Славянке-ЧКПЗ» может помочь ей реанимировать карьеру, ну и, разумеется, быть полезной челябинской команде.

«Муж и сынок у меня сейчас в Екатеринбурге, а этот город недалеко от Челябинска. Будут какие-то паузы в чемпионате — обязательно буду к ним приезжать. Предыдущие два сезона было непросто вместе с ними быть все время в разъездах, быть одновременно и мамой, и баскетболисткой. Им там комфортно, мои родители помогают супругу, много времени проводят со своим внуком», — рассказала Даяна Эрнандес.

Спортсменка призналась, что с нетерпением ждет старта нового сезона. Она понимает, что как к опытному игроку требования к ней будут завышены. Но Даяна этого не боится. Более того, ей даже интересно оказаться в центре внимания. Это мобилизует, заставляет выступать на максимуме возможностей.

Подносчиком снарядов, то есть мячей, для Даяны Эрнандес может стать Анна Закомолкина. В прошлом сезона она выступала в Суперлиге за БК «Самара-2». Говорит, что Челябинск ей понравился, а это уже весомый плюс. Кроме того, будет выступать за «Славянку-ЧКПЗ» и ее подруга Алиса Грачева. Обе девушки выступают на позиции первого-второго номеров.

«У нас в Самаре минувший сезон не задался, завершили чемпионат на последнем месте. Но то в Суперлиге, а здесь Высшая лига. Не считаю, что сделала шаг вниз в своей карьере. Хочу со „Славянкой-ЧКПЗ“ побороться за призовые места»,— призналась Анна Закомолкина.

Кстати, болельщики челябинской команды наверняка обратят на нее внимание не только благодаря игровым качествам. У Анны Закомолкиной много занимательных татуировок на руках. Что они означают, она не рассказала, оставив в секрете.

Отметим, что подготовку к сезону «Славянка-ЧКПЗ» будет проводить в родном Челябинске. Перед стартом чемпионата она примет участие в традиционном турнире, посвященном памяти Ю. Н. Перминова. Он пройдет с 4 по 6 сентября во Дворце пионеров и школьников им. Крупской на Алом поле.

Кстати, уже известны соперники нашей команды на этом турнире. А откроется он любопытным южноуральским противостоянием «Славянка-ЧКПЗ» vs «Металлург». Возможно, этот матч покажет истинную силу команд перед стартом сезона в женской Высшей лиге.

Фото: Анна Оводова и Виталий Визаулин