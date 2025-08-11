Анастасия Кутузова: «Наша команда уже созрела для чемпионства»

Спортивный директор баскетбольной команды «Славянка-ЧКПЗ» о целях и задачах на сезон‑2025/2026

В летнее межсезонье челябинский баскетбольный клуб «Славянка-ЧКПЗ» значительно обновил состав. В команде появилась большая группа новичков, перед ними и тренерским штабом будет стоять задача выиграть Высшую лигу и по спортивному принципу добиться повышения в классе. При этом формирование команды велось с тем расчетом, чтобы пришедшие игроки могли плавно и безболезненно перейти в турнир выше рангом. Об этом и многом другом в интервью «Первому областному» рассказала спортивный директор БК «Славянка-ЧКПЗ» Анастасия Кутузова.

— Анастасия, два года назад после назначения на должность начальника БК «Славянка» у вас был другой функционал. Сейчас он расширился. Вы также занимаетесь процессом формирования команды или это происходит уже без вашего участия?

— Кардинально ничего не изменилось. Да, я также принимаю участие в селекции клуба. Но в нашей структуре несколько изменился функционал внутри всей системы «ЧБК». Что касается «Славянки-ЧКПЗ», то вместе с тренерским штабом обсуждаем, советуемся по кандидатурам. Перед нашей командой в предстоящем сезоне стоят большие задачи.

— Какие, например?

— Цель одна — чемпионство. Поэтому и состав формировали с этим прицелом. Пригласили в команду девушек, имеющих солидный опыт игры в Суперлиге. Среди них Диана Динза Эрнандес, Полина Исаева, Полина Катлинская... Хотим дать им шанс проявить себя, помочь нашей команде достичь высоких задач.

— Ок, а зачем тогда команде тренер-скаут? Этим летом в штабе клуба появилась Александра Куркова. У нее какой круг обязанностей?

— Весь тренировочный процесс заключается не только в том, чтобы давать какие-то указания девушкам, помогать тренерам, но и давать глубокий анализ их игровым действиям. Александра Куркова как раз и есть этот специалист. Кроме того, она разбирает игровые модели наших соперниц, собирает полезную информацию о сильных и слабых качествах лидеров команд и т. д.

— Этим летом в «Славянке-ЧКПЗ» произошло уж слишком много изменений в составе. В команде остались лишь две спортсменки, выступавшие за команду в прошлом сезоне. С чем связаны такие глобальные перемены?

— Мы ищем свой идеальный состав. Команда у нас хоть и молодая, но амбициозная. Каждый год мы ставим высокие задачи, поступательно движемся вверх. Радует и то, что вместе с ней работает и повышает свою квалификацию молодой специалист. Лично мне импонирует то, что команде комфортно с тренером, а ему с командой. Это очень важно, если строить коллектив на долгую перспективу.

Да, в прошлом сезоне не все получилось, команда заняла четвертое место, неудачно выступив в «Финале четырех». Тем не менее потенциал команды очевиден. Этим летом укрепили несколько позиций, которых нам не хватало, — разыгрывающего и центрового. Кроме того, подключили к основной команде наших молодых девчат, чтобы они «поварились» с опытными спортсменками.

— Наверное, из них только Полина Щукина может претендовать на то, чтобы получать хотя бы немного игрового времени на площадке.

— У всех есть шанс. Тем более что в Высшей лиге уровень команд сильно отличается. И в поединках с менее сильными соперниками молодые девочки могут получить игровую практику. Думаю, три-четыре наши баскетболистки в течение всего сезона будут совмещать выступления с основной командой в Высшей лиге и студенческой в чемпионате АСБ.

— Какие команды может помешать взять вам золото чемпионата?

— На общем фоне выделяются четыре коллектива. В первую очередь магнитогорский «Металлург». В межсезонье команда здорово усилилась. Правда, лично мое мнение: слишком большой акцент идет на опытных и возрастных игроков. Мне кажется, если строить команду на перспективу, нужно в селекции ориентироваться на игроков несколько иного плана.

Но повторюсь, состав у «Металлурга» подобрался очень хороший. Если бы это была серия плей-офф, мы с этой командой должны были бы играть за первое место. Но поскольку у нас будет «Финал четырех», то здесь могут быть сюрпризы. Выделю также команду «ЧГУ-Атланта», она должна быть в тройке призеров. Стоит ждать сюрпризов от ногинского «Спартака». Подмосковный клуб в медийном плане ведет себя тихо и скромно, и не очень понятно, что у них этим летом в плане селекции.

— А как же родная тебе пензенская «Юность»?

— Мне кажется, она утратит свои позиции. Многие девчонки ушли из команды, она стала слабее.

— То есть все идет к тому, что в женском баскетболе у южноуральского дерби в этом сезоне будет особый подтекст?

— Получается, что так. Мы с «Металлургом» в этом году будем много играть — на турнире Перминова, Кубке России, четыре матча в чемпионате... Болельщикам не придется скучать, сезон обещает быть интересным.

— И если подытожить, в его конце вы должны будете поднять трофей над головой?

— Да, президент клуба поставил нам задачу занимать первое место и выходить в Суперлигу.

— Но туда можно пробиться и другим способом: сформировать заявку, подать ее на рассмотрение в РФБ и, если клуб соответствует уровню Суперлиги, зайти туда через заднюю дверь.

— В теории да, такое возможно. Но мы этот вариант не рассматриваем. Мы собираемся добиться повышения в классе по спортивному принципу. И никак иначе.