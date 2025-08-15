Определился состав участников баскетбольной женской Высшей лиги

В сезоне-2025/2026 в турнире сыграют 11 команд

Российская федерация баскетбола опубликовала состав участников Высшей лиги по баскетболу среди женских команд сезона-2025/2026. Он остался без изменений, в нем примут участие 11 коллективов. Среди них и два южноуральских клуба — челябинская «Славянка-ЧКПЗ» и магнитогорский «Металлург», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Титул чемпионов Высшей лиги прошлого сезона завоевали баскетболистки ногинского «Спартака». То есть они по спортивному принципу могли выйти в лигу рангом выше, однако не сделали этого. По всей видимости, руководство клуба решило, что по своим финансовым возможностям подмосковный коллектив не готов играть в Суперлиге.

В свою очередь, новых команд в Высшей лиге также не появилось. А это значит, что в новом сезоне в турнире примут участие все те же 11 клубов, выступавших в прошлом году.

Чемпионат России. Женщины. Высшая лига. Сезон-2025/2026. Состав участников (расположены в соответствии с занятыми ими местами в прошлом сезоне):

1. «Спартак» (Ногинск).

2. «ЧГУ-Атланта» (Чебоксары).

3. «Юность» (Пенза).

4. «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск).

5. «Динамо-2» (Новосибирск).

6. «Металлург» (Магнитогорск).

7. «Надежда-2» (Оренбург).

8. «Енисей-2» (Красноярск).

9. «Нефтяник-Титан-2» (Омск).

10. «Ростов-ЮФУ» (Ростовская область).

11. «Платов-РГЭУ» (Ростов-на-Дону).

Отметим, что обе южноуральские команды поставили перед собой задачу завоевать золотые медали по итогам сезона. «Славянка-ЧКПЗ» и «Металлург» существенно обновили составы команд. Особенно мощное усиление произошло в стане магнитогорского клуба.





Календарь матчей Высшей лиги еще неизвестен. Планируется, что турнир стартует в конце сентября — начале октября. Перед его стартом две южноуральские команды сразятся на предсезонном турнире памяти Юрия Перминова в Челябинске. Он пройдет с 4 по 6 октября во Дворце пионеров и школьников им. Крупской.

Фото: пресс-служба БК «Славянка-ЧКПЗ» и «Металлург»