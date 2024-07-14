В баскетбольном клубе «Металлург» появился первый легионер из США

Магнитогорская команда заключила контракт с форвардом Айзеком Коуплендом

Баскетбольный клуб «Металлург» из Магнитогорска заключил контракт с 29-летним американским форвардом Айзеком Коуплендом. Он стал первым легионером в магнитогорской команде, которая готовится к старту в Суперлиге. В сезоне-2023/2024 он выступал в клубах из Мексики и Саудовской Аравии. Теперь ему предстоит дебютировать в российском чемпионате, сообщает пресс-служба БК «Металлург».

Айзек Коупленд родился в городе Гринвилл, в штате Северная Каролинна. За его плечами неплохая карьера в университетских лигах США. Так, он выступал за команды «Georgetown Hoyas», «Nebraska Cornhuskers» и «Texas Legends». В сезоне-22/23 Коупленд заключил соглашение с аргентинским клубом «Obras Sanitarias».

Айзек Коупленд (Isaac Copeland)

Дата рождения: 13.06.1995.

Место рождения: Гринвилл, Северная Каролина (США)

Амплуа: легкий форвард

Карьера:

2014-2017 — Georgetown Hoyas (США)

2017-2019 — Nebraska Cornhuskers (США)

2019-2022 — Texas Legends (США)

2022-2023 — Obras Sanitarias (Аргентина)

2023-2024 — Al Safa (Саудовская Аравия)

2023-2024 — Los Mochis (Мексика)

С 2024 г. — «Металлург» Магнитогорск (Россия)

В сезоне-2023/2024 Айзек выступал за клуб Саудовской Аравии «Al Safa», а также за мексиканскую команду «Los Mochis». В Латинской Америке он провел 10 матчей, в среднем набирая по 6,2 очков, 4,1 подбора и 1,1 передача за 21:36 минут игрового времени.

«Я с нетерпением жду грядущего сезона в России. Я впервые профессионально играю в Европе после многих сезонов, проведенных в других странах. Моя цель — помочь команде побеждать в любой роли, которую мне доверит тренер. Рад встрече с командой и болельщиками», — цитирует баскетболиста пресс-служба БК «Металлург».





Отметим, что баскетбольный клуб «Металлург» в сезоне-2023/2024 завоевал чемпионский титул в Высшей лиге чемпионата России. В новом сезоне магнитогорцы выступят в Суперлиге. Руководство клуба проводит активную трансферную компанию. В текущем межсезонье контракты с «Металлургом» подписали шесть новых игроков — Максим Карванен, Никита Ремезов, Сергей Рассказов, Владислав Лисовский, Даниил Юрков и Павел Кольцов.