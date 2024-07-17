Баскетбольный клуб «Металлург» представил тренерский штаб на сезон‑2024/2025

Командой будет руководить Максим Синельников

Главным тренером баскетбольного клуба «Металлург» останется возглавлявший команду в сезоне-2023/2024 Максим Синельников. Помогать ему в работе будут еще два специалиста. Сегодня, 17 июля, магнитогорский клуб представил тренерский штаб команды. В новом сезоне «Металлург» выступит в Суперлиге чемпионата России.

В принципе, каких-то сюрпризов в штабе «Металлурга» не произошло: главным тренером команды остался Максим Синельников. Под его руководством магнитогорцы выиграли чемпионат Высшей лиги в сезоне-2023/2024. Логично, что руководство БК «Металлург» предложило специалисту продлить контракт. Специалист, как и следовало ожидать, принял это предложение.

Остается в клубе и его помощник Никита Смирнов, он в команде будет выполнять роль старшего тренера. А вот тренер по ОФП — новое лицо в клубе. Отвечать за физические кондиции баскетболистов будет Андрей Щуровский. Кстати, известный в прошлом легкоатлет.

«Андрей Щуровский в 18 лет выполнил норматив мастера спорта по легкоатлетическому многоборью. Был членом сборной России по легкой атлетике с 2013 по 2020 год. В настоящее время входит в состав сборной Челябинской области по метанию ядра. Имеет опыт подготовки спортсменов для Всероссийской школьной спартакиады и индивидуальной работы с футболистами из ФНЛ, а также является тренером по ОФП в теннисном клубе Магнитогорска», — добавляет пресс-служба БК «Металлург».

Отметим, что в текущем межсезонье в составе команды «Металлург» произошли большие изменения. Покинули Магнитогорск три игрока, а пополнили коллектив восемь баскетболистов. Причем в сезоне-2024/2025 за «сталеваров» выступят два легионера из США.

Мы рассказывали о том, что сначала контракт с «Металлургом» заключил Айзек Коупленд, а затем подписал соглашение его соотечественник Крис Макнил. Кроме того, накануне состав команды усилил атакующий защитник Даниил Юрков. Очевидно, что магнитогорский клуб рассчитывает ярко стартовать в Суперлиге и потенциально готов бороться за высокие места.