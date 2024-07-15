Баскетбольный клуб «Металлург» заключил контракт с игроком из США

За магнитогорскую команду будет выступать разыгрывающий Крис Макнил

В баскетбольной команде «Металлург» появился еще один легионер из США. Руководство магнитогорского клуба заключило контракт с разыгрывающим Крисом Макнилом, известным по выступлению за студенческие баскетбольные команды США. В сезоне-2023/2024 он играл в чемпионате Грузии за клуб «Кавказия» и был признан лучшим игроком турнира, сообщает пресс-служба БК «Металлург».

Крис Макнил начинал свою баскетбольную карьеру в студенческой лиге NCAA. Выступая за команду Western Kentucky, он в сезоне-2015/2016 установил рекорд университета по количеству результативных передач для первокурсников (134). Также проявил себя в других студенческих командах, выступая за Indian Hills, New Mexico, Tennessee Tech и Cincinatti.

Крис Макнил (Chris McNeal)

Дата рождения: 16.05.1997

Место рождения: Джексон, Теннесси (США)

Амплуа: разыгрывающий

Карьера:

2015—2016 — Western Kentucky (США)

2016—2017 — Indian Hills (США)

2017—2018 — New Mexico (США)

2018—2019 — Tennessee Tech (США)

2019—2020 — Cincinatti (США)

2020—2021 — Michelin Etha Engomis (Кипр)

2021—2022 — Tibeti (Грузия)

2022—2023 — Kavkazia (Грузия)

С 2024 г. — «Металлург», Магнитогорск (Россия)

В 2020 году американский баскетболист перебрался в Европу, подписав контракт с клубом с Кипра. Последние два сезона Крис Макнил провел в чемпионате Грузии. Причем, выступая за команду «Кавказия» он был признан MVP чемпионата Суперлиги, то есть лучшим игроком турнира. В 29 матчах он набирал в среднем 16,2 очка, делал 5,6 подборов и 5,9 результативных передач за 34:06 игрового времени.

«Это универсальный игрок, способный эффективно выступать как на позиции разыгрывающего, так и на позиции атакующего защитника. Он обладает отличным броском, взрывной скоростью и хорошо видит поле. Выбор пал на него, потому что в сезоне 2022/23 он играл в Суперлиге Грузии и был признан MVP чемпионата, что само по себе является высоким достижением. Когда ему предложили присоединиться к нашему клубу, он сразу выразил желание играть за нас», — отметил главный тренер БК «Металлург» Максим Синельников.

Отметим, что накануне магнитогорский клуб объявил о том, что в сезоне-2024/2025 за команду будет выступать форвард из США Айзек Коупленд.