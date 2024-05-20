Гол хоккеиста «Трактора» Максима Шабанова признали лучшим в сезоне КХЛ

Форвард челябинского клуба забросил лакросс в матче с омским «Авангардом»

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Заброшенная шайба хоккеиста «Трактора» Максима Шабанова в ворота омского «Авангарда» была признана лучшей в сезоне-2023/2024. КХЛ обнародовала топ-10 самых красивых голов сезона, посчитав, что лакросс в исполнении форварда челябинского клуба достоин первой строчки рейтинга, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Сольные проходы и красивые комбинации, мастерство владения клюшкой, победные голы на последних секундах — в топ-10 лучших голов сезона КХЛ вошли разные по исполнению заброшенные шайбы. Однако директорат лиги отметил гениальное исполнение лакросса Максима Шабанова в матче с омским «Авангардом». Форвард «Трактора», находясь за воротами омичей, эффектно забросил шайбу и помог своей команде одержать победу.

В топ-10 лучших голов сезона также вошли следующие игроки. Любопытно, что три из них оформили хоккеисты нижегородского «Торпедо»:

10. Кирилл Пилипенко («Северсталь).

9. Алексей Макеев («Автомобилист»).

8. Алихан Омербеков («Барыс»).

7. Михаил Григоренко (ЦСКА).

6. Василий Атанасов («Торпедо»).

5. Андрей Локтионов («Спартак»).

4. Иван Дроздов («Салават Юлаев»).

3. Максим Летунов («Торпедо»).

2. Кирилл Воронин («Торпедо»).

1. Максим Шабанов («Трактор»).





Отметим, что форвард «Трактора» Максим Шабанов стал лучшим бомбардиром челябинского клуба в сезоне-2023/2024. В 64 матчах нападающий «черно-белых» набрал 50 очков (25 заброшенных шайб и 25 передач). Во многом благодаря его успешной и результативной игре челябинский клуб завоевал бронзовые медали чемпионата КХЛ.

Видео: Континентальная хоккейная лига (khl.tv)