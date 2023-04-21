Три судьбы — три земских повести: истории тренеров, начавших работать по новой программе

В селе Долгодеревенском с детьми занимаются специалисты по лыжным гонкам, футболу и хоккею

Программа «Земский тренер», которую запустили в Челябинской области в начале 2022 года, набирает обороты. Сегодня по ней работают уже 26 специалистов в сельской местности. Трое из них начали свою работу в селе Долгодеревенском в конце прошлого года. Корреспондент Первого областного побывал в Сосновском районе, чтобы своими глазами увидеть, как активизировалась спортивная работа с детьми в небольшом селе. И познакомился с тренерами, узнав в одном из них победителя Суперкубка Европы по хоккею в составе магнитогорского «Металлурга».

Футбол: девушки быстрей воспринимают информацию, чем парни

«Кружимся вокруг мяча, не торопимся, далеко его от себя отпускать нельзя», — дает указание маленьким девочкам тренер по футболу Владимир Печенкин. Те старательно выполняют задание, но с тревогой оборачиваются на приближающиеся тучи. И с нескрываемым интересом изучают журналистов с фотоаппаратами и камерами. На другой половине поля занимаются девушки постарше. Они уже неплохо жонглируют мячом, на высоком уровне культура паса и прием мяча после верховых передач.

«У нас неплохая базовая подготовка. Многие девочки имели опыт игры на разных уровнях. Я вот, например, живу в Челябинске. Там и начала заниматься на серьезном уровне под руководством Владимира Александровича в школе № 28. В этом году мы нашей командой ездили на финальный этап школьной лиги в Нижний Новгород и заняли высокое четвертое место», — рассказывает Владислава Фаизова.

Симпатичная девушка с обаятельной улыбкой вполне могла бы пойти в фотомодели. Или найти себе другое занятие, в котором могли бы проявиться ее природная красота и обаяние. Но она выбрала футбол. И ради него готова ездить на тренировки за пределы города. В сельской команде она играет на позиции нападающего. Обожает Лионеля Месси и сборную Аргентины. Говорит, что если у футболистов сборной России не получается выиграть что-то серьезное, то женщины отыграются за их неудачи.

«С девушками интересней работать, а в чем-то даже проще. Они более отзывчивые и дисциплинированные. Правда, очень уж подвержены эмоциональным всплескам, психология играет здесь важную роль. Поэтому и в работе с ними важно на них не кричать, а подсказывать и помогать, разговаривать с ними. Важно, чтобы они получали удовольствие от футбола, а не работали на тренировках из-под палок», — говорит тренер Владимир Печенкин.

Специалист также добавляет, что и в плане разъяснения тактических задач девушки быстрей схватывают, чем парни. Связано это с тем, что в школьном возрасте они опережают последних в развитии.

Владимир Печенкин сам в прошлом футболист, является выпускником челябинской СШОР «Зенит-Сигнал». Занимался у колоритного и известного в городе тренера Владимира Петлеванного. Хотя сам родился и рос в селе. Больших успехов в футбольной карьере не достиг, но в составе молодежной команды «Торпедо» из Миасса становился чемпионом области.

Любопытно, что у него уже есть опыт работы с женскими футбольными командами. Работая в общеобразовательной школе № 28, он вместе с девушками выиграл региональные соревнования, первенство УрФО и даже Всероссийский турнир среди школьных женских команд в Нижнем Новгороде. Эти успехи и сыграли важную роль в том, что Владимир Печенкин переехал в Долгодеревенское, начав работать по новой программе.

В его группе две команды: в первой занимаются девочки помладше (2013—2014 г. р.), во второй — постарше (2007—2008 г. р.). Главный турнир лета — Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч», к ним старшая команда уже начала подготовку.

Справка

Программа «Земский тренер» на территории Челябинской области начала работать с января 2022 года. Она направлена на поддержку сельских территорий и малых городов Челябинской области с численностью населения до 50 тысяч человек. Важным моментом программы является привлечение специалистов, имеющих соответствующий тренерский опыт и квалификацию, для работы с детьми в сельских районах и малых городах региона. Этим специалистам предусмотрены единовременные выплаты в размере 1 млн рублей. На сегодняшний день к работе по программе «Земский тренер» привлечены 26 специалистов (в 2022 году — 19 человек, с 2023 года — еще 7 специалистов).

«Женский футбол за последние годы в России получил очень хорошее развитие. Серьезный уровень у команд в мини-футболе. И в Челябинской области много талантливых девушек. Думаю, не за горами и тот момент, когда встанет вопрос о создании профессиональной команды в областном центре», — считает Владимир Печенкин.

Лыжный спорт: деревенские дети физически крепче городских

В селе Долгодеревенском красавец-стадион был открыт летом прошлого года. Именно на его базе сейчас и работают три специалиста, подключившихся к программе «Земский тренер». Собственно, появление современной спортивной базы и послужило толчком к тому, чтобы пригласить тренеров соответствующей квалификации на те места, которые нуждались в усилении.

Среди них оказался и Тимофей Есаулков, 25-летний специалист из небольшого города Волчанска в Свердловской области. Говорит, что был приятно шокирован теми возможностями, которые здесь открываются в работе с начинающими и перспективными лыжниками.

Комментарий

«Вы не представляете, как нам нужен был стадион! Благодаря поддержке губернатора наш районный центр получил в распоряжение этот спортивный объект. Сейчас ведется строительство ФОКа с универсальным спортивным залом. Причем он располагаться будет рядом со стадионом, в шаговой доступности. Таким образом, в селе Долгодеревенском сформируется спортивное ядро, где с утра до вечера будет вестись работа с детьми в разных видах спорта», — говорит Евгений Ваганов, глава Сосновского муниципального района.

«Современный стадион, полноценная лыжная база, есть лыжероллерная трасса и инвентарь для занятий, а еще тренировки для детей бесплатные. Что еще нужно для занятий? Было бы желание. Не люблю загадывать наперед, но планирую здесь остаться. Люблю свою работу, а еще к детям прикипел, есть свои любимчики», — откровенничает Тимофей Александрович.

В подтверждение этих слов делится с корреспондентом Первого областного сокровенным — он переехал в Челябинскую область не один, а с супругой Кристиной. Не так давно в их семье случилось пополнение — дочке Еве пока лишь 5 месяцев, но она обязательно продолжит лыжные традиции спортивной семьи.

«Я сам родился и вырос в небольшом городке, в селе тоже несколько иной образ жизни. В городе у ребят есть выбор, чем заняться, есть большое разнообразие различных спортивных секций. Поэтому и решился на переезд в Долгодеревенское, где секции по лыжным гонкам никогда не было. Мы своего рода первопроходцы, это новый вызов для меня как начинающего тренера», — говорит Тимофей Есаулков.

Он занимается с группами, в которых сейчас занимаются 39 детей. Но свободные места еще есть. Причем на тренировки приезжает не только местная детвора, но и ребята из соседних поселений. Говорить о каких-то серьезных результатах и росте мастерства пока не приходится. В ноябре-декабре прошлого года многие дети впервые встали на лыжи. Хотя и есть несколько ребят, которые успели себя зарекомендовать и стать призерами районных соревнований.

«В селах ребята крепкие, они с юных лет привыкли к физическому труду, ведут активный и здоровый образ жизни. Поэтому и заниматься с ними одно удовольствие. Они обучаемы, выносливы и — самое главное — трудолюбивые. Смотришь на них и видишь: глаза горят! Я не сомневаюсь в том, что кто-то из них пойдет далеко и добьется высоких результатов в большом спорте», — добавляет тренер.

Программа «Земский тренер» подразумевает, что приглашенные специалисты помимо ежемесячных субсидий получают и подъемные в размере 1 миллиона рублей. Разумеется, это может отражаться на взаимоотношениях с местными специалистами, которые уже не один год работают на месте с детьми. Новая обстановка, условия для работы, с нуля набранные группы с детьми, а еще их родители, которые сами по себе «немножко тренера» — все эти моменты могут отпугнуть кандидата на участие в программе «Земский тренер».

«Не скрою, опасения были. Понимал, что это небольшая авантюра с моей стороны была. Но любовь к лыжному спорту сыграла ключевую роль. Поначалу родители неохотно отдавали своих детей ко мне в группу. Но потом увидели, как занимаются другие ребята. И теперь со всех сторон ощущаю полную поддержку и доверие. Это окрыляет и мотивирует к работе, достижению новых целей и задач», — говорит Тимофей Есаулков.

Хоккей: тихая гавань для звездного игрока

Предыдущие два наших героя — мало кому известные специалисты, не добившиеся серьезных и больших высот в спорте. Другое дело хоккейный тренер, который работает в Долгодеревенском по программе «Земский тренер» с ноября прошлого года.

Последним клубом в карьере Матвея Белоусова был нижнетагильский «Спутник». В 2007 году он завершил карьеру хоккеиста в 31-летнем возрасте. А до этого были годы в элите отечественного хоккея в составе «Мечела», «Трактора», «Металлурга», «Спартака», «Нефтехимика».

Нельзя сказать, что воспитанник «Трактора» был очень уж заметной фигурой в российском хоккее. Тем не менее в Суперлиге на пике карьеры больше 20 очков за сезон набирал. Да и в Высшей лиге, выступая за московский «Спартак» в 60 матчах в сезоне-2003/2004, заработал 38 очков — очень даже хороший показатель.

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«Мы искренне рады тому, что в регионе была запущена программа „Земский тренер“. Благодаря ей удалось привлечь трех специалистов. И спортивная жизнь в районе заиграла новыми красками. Построим ФОК и будем ставить вопрос о поиске кандидатов на вакансии тренеров по игровым видам спорта. Стремимся к тому, чтобы как можно больше детей в нашем районе занимались физической культурой и спортом. А количество порождает качество — у ребят станет больше возможностей проявить себя в большом спорте, стать чемпионами», — говорит Евгений Ваганов, глава Сосновского муниципального района.

Вершина карьеры Матвея Белоусова — сезон, проведенный в магнитогорском «Металлурге» под руководством мэтра челябинского хоккея Валерия Константиновича Белоусова. Кстати, никакого родства между ними нет, хотя и отчество у тренера из Долгодеревенского могло навести на такие мысли.

В 2000 году в составе магнитогорского «Металлурга» Матвей Белоусов стал обладателем Суперкубка Европы — высшее достижение в карьере хоккеиста. Поэтому и логичный вопрос корреспондента о том, знают ли дети, под чьим руководством они занимаются, поставил тренера в тупик.

«Ой, да уже столько времени прошло! Нет, таких вопросов они мне не задают. Наверное, не знают, что я когда-то был неплохим, в общем-то, хоккеистом. Да и партнеры по командам, в которых я играл, не все знают, где я сейчас и чем занимаюсь. У каждого сейчас своя жизнь, свои заботы. К сожалению, нечасто удается с ними увидеться и пообщаться. Хоккейный век короток, сегодня о тебе помнят, завтра уже нет. Раньше меня гаишники узнавали, теперь нет», — пошутил Матвей Белоусов.

По окончании хоккейной карьеры он работал тренером в челябинских спортшколах имени Сергея Макарова и «Мечеле», вместе с Маратом Аскаровым возглавлял «Металлург» из Кировграда Свердловской области. Теперь у него новый вызов в карьере.

«У нас дети хоккеем только в Челябинске должны заниматься, что ли? В Долгодеревенском построили хороший стадион, есть хоккейный корт. Здесь можно и нужно растить чемпионов. Посмотрите, сколько известных хоккеистов, особенно в советское время, делали первые шаги в сельских районах. Они все проходили через турнир „Золотая шайба“, многие из них стали мастерами экстра-класса, становились чемпионами мира, Олимпийских игр», — резюмирует Матвей Валерьевич.

Тренер в Долгодеревенском ведет две группы ребят: 6—9 и 10—15 лет. Два его воспитанника уже пошли на повышение — им поступило предложение тренироваться в хоккейных школах Челябинска. Тренер хоть и теряет своих лучших воспитанников, но рад за них. Греет душу факт, что приложил руку к тому, чтобы привить им любовь к хоккею, дал верные установки и базовые знания об этом виде спорта.

В апреле прошлого года Первое областное познакомило с молодой девушкой, которая стала работать по программе «Земский тренер» одной из первых в регионе. Юлия Вензелева уехала из Челябинска в Верхнеуральский район, где стала заниматься с ребятами волейболом.

