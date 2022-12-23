В Челябинской области по программе «Земский тренер» начали работать 19 специалистов

В 2023 году региональный Минспорт собирается привлечь еще 12 наставников

В 2022 году в Челябинской области начала работать программа «Земский тренер», по которой были трудоустроены 19 специалистов в 11 сельских муниципалитетах. В следующем году, как заявил региональный министр спорта, по этой программе станут работать еще 12 тренеров, которые получат единовременную областную выплату в 1 миллион рублей, сообщается на сайте правительства Челябинской области.

Программа «Земский тренер» стартовала в этом году за счет регионального бюджета. Проект вызвал интерес у специалистов не только Челябинской области, но и соседних регионов России. Так, благодаря программе в сельские территории Южного Урала были привлечены тренеры из ХМАО, Уфы, Екатеринбурга и Тюмени.

«Это уникальный проект для региона, вызвавший большой интерес. Его высоко оценили на федеральном уровне, предложили к масштабированию и на другие регионы России. В настоящее время специалисты трудоустроены в 11 муниципальных образованиях области: Брединском, Верхнеуральском, Еманжелинском, Карабашском, Красноармейском, Кунашакском, Кусинском, Октябрьском, Сосновском, Уйском районах, Чебаркульском городском округе. Лидер у нас — Верхнеуральский район. Туда приехали работать сразу четыре тренера», — прокомментировал платформе «Объясняем. Челябинская область» министр физической культуры и спорта региона Александр Гриб.

В следующем году, добавил министр, по программе в регионе трудоустроят 12 тренеров. Земские тренеры в Челябинской области продолжат получать единовременную областную выплату в 1 миллион рублей. По инициативе губернатора Алексея Текслера и при поддержке областного парламента действие закона продлено еще на три года.

В апреле этого года корреспондент ИА «Первое областное» познакомил читателей с одним из таких специалистов и даже съездил в Верхнеуральск, чтобы узнать, в каких условиях живет и почему решила переехать из Челябинска в небольшой город начинающий тренер по волейболу Юлия Вензелева.