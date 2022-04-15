Алексей Текслер выступил с предложением запустить федеральную программу «Земский тренер»

В Челябинской области специалисты уже могут получить миллион рублей подъемных

В Челябинской области с 2022 года начала работать региональная программа «Земский тренер». Губернатор Алексей Текслер озвучил предложение запустить проект на федеральном уровне. Об этом глава региона заявил на встрече с представителями спортивной отрасли под руководством зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, передает пресс-служба правительства области.



Участники совещания обсудили меры поддержки и дальнейшее развитие российского спорта:

поддержку спорта высших достижений и развитие массового спорта;

строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры;

формирование плана открытых соревнований в рамках движения «Мы вместе. Спорт»;

импортозамещение в спортивной отрасли.

Алексей Текслер отметил, что все проекты, в том числе совместные с федеральным центром, продолжают реализовываться. Так, в 2022 году в Челябинской области в рамках нацпроекта «Демография» планируется сдать четыре крупных спортсооружения:

— спортивно-тренировочный центр «Рифей»;

— региональный центр олимпийской подготовки по хоккею:

— новую чашу бассейна «Строитель»;

— тренировочный каток для ХК «Трактор».

Губернатор подчеркнул, что для развития массового спорта, в том числе детско-юношеского, важно заниматься развитием спортивной инфраструктуры.

«Спортивная инфраструктура в регионе насчитывает свыше 9 тысяч объектов различного масштаба — от спортивных центров мирового уровня до спортплощадок шаговой доступности», — сказал Алексей Текслер.

Особое внимание в регионе уделяется уличному спорту, в частности, строятся умные площадки. Так, первая из них появится в Миассе уже в 2022 году.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил: объем средств, выделяемых на эти цели из федерального бюджета, в этом году будет увеличен.



Алексей Текслер рассказал, как Челябинская область проводит спортивные мероприятия на высоком уровне. Отдельное внимание он уделил чемпионату России по киберспорту, подчеркнув, что этот спорт — возможность развития IT-потенциала страны. Он также обратил внимание на развитие государственно-частного партнерства в сфере строительства спортивных объектов.



«Кроме того, мы привлекаем бизнес к строительству спортивных объектов и участию в спортивной жизни региона. Не буду перечислять все объекты — их достаточно много. Добавлю, что для масштабных частных проектов по строительству спортсооружений в регионе мы обнулили налог на имущество, выделяем землю и ряд других мер поддержки. И сегодня, подчеркну, эти проекты также продолжают строиться, более того, обсуждаем ряд новых проектов», — пояснил Алексей Текслер.

С 2022 года за счет областного бюджета реализуется региональная программа «Земский тренер». Она направлена на привлечение и удержание квалифицированных кадров в сельских территориях и малых городах. Алексей Текслер выступил с предложением о возможности запуска соответствующей федеральной программы для всех регионов страны. Вице-премьер отметил, что в правительстве рассматривается этот вопрос.