Олимпийская чемпионка оценила идею губернатора создать программу «Земский тренер»

Эксперты считают, что это поможет в реализации нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение».

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Спортсмены и общественники прокомментировали планы сформировать программу «Земский тренер» в Челябинской области. Поручение дал губернатор Алексей Текслер.

Депутат Госдумы, заслуженный мастер спорта России по конькобежному спорту Светлана Журова, узнав про инициативу главы Южного Урала, поддержала ее.

«Понятно, что кадры на селе нужны, в том числе тренерские. Сейчас те, кто остается работать в сфере физкультуры и спорта на селе, — это, как правило, люди в возрасте. В то же время сейчас активно идет дискуссия по поводу распределения. Если будет жесткое распределение, то это точно вызовет в обществе серьезный ажиотаж, потому что есть противники и те, кто поддерживает этот способ. В этом смысле предложение разработать программу „Земский тренер“ может быть интересным, и привлечение кадров подъемными или квартирами может дать свой эффект. Я думаю, что такая программа может заинтересовать специалистов», — сказала Журова.

Член Общественной палаты РФ Сергей Кашников считает, что данное предложение губернатора поспособствует выполнению задач, которые поставил президента в национальных проектах.

«Специалисты по физкультуре и спорту необходимы на селе. Сейчас там зачастую работают люди, которые не имеют образования в этой сфере. Поэтому необходимо находить способы привлекать специалистов. Тем более что у нас есть нацпроекты „Демография“, „Здравоохранение“, и нам нужны специалисты по физкультуре и спорту, которые могут отвлечь население от вредных привычек и выполнять задачу по укреплению здоровья, увеличению продолжительности жизни. В этом смысле какие-либо предложения со стороны региональных властей будут способствовать более эффективной реализации нацпроектов. Кроме того, в случае реализации программы „Земский тренер“ регионы получат профессиональные кадры, а специалисты получат гарантированную возможность трудоустройства», — прокомментировал зампред комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, мастер спорта СССР Сергей Кашников.

О том, что в регионе необходимо создать программу привлечения тренеров на село по аналогии с «Земским доктором» и «Земским учителем», Алексей Текслер заявил накануне, во время заседания Правительства региона.

«Я считаю, что критически важно, чтобы были тренеры, организаторы физической культуры в сельских территориях», — отметил Текслер.

Разрабатывать программу по поручению главы региона начнут уже в следующем году. К 2024 регулярно заниматься физкультурой и спортом должны 55 процентов жителей. Эту планку, по мнению губернатора, в Челябинской области надо даже превысить. Стремиться следует к 70 процентам.

Чтобы спорт стал доступнее, на Южном Урале будут вкладываться в ФОКи и стадионы. В будущем году на их возведение и модернизацию направят 2,8 миллиарда рублей. Это позволит создать в регионе 58 новых спортивных объектов, в том числе 17 физкультурно-спортивных комплексов, четыре бассейна, 16 стадионов, шесть крытых катков. Кроме того, 15 спортобъектов оснастят современным оборудованием.