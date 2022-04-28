«Кто сказал, что в маленьком городе скучно жить?» — тренер по волейболу

Молодая девушка переехала из Челябинска в Верхнеуральск по программе «Земский тренер»

Начинающий тренер по волейболу Юлия Вензелева переехала из Челябинска в Верхнеуральск, став участником региональной программы «Земский тренер». Она уверяет, что покинула большой город и родительский дом не из-за нелюбви к жизни в мегаполисе и связанных с ним проблем. Молодая девушка горит желанием быть полезной и нужной, помочь ребятам из небольшого городка реализовать себя в спорте, привить им любовь к волейболу.

Новый вызов и шаг в неизвестность

Верхнеуральск. Небольшой провинциальный городок в 230 км от Челябинска. На автобусе начинающий тренер добирается до него за пять с небольшим часов. Свою первую ознакомительную поездку Юлия Вензелева вспоминает с содроганием. Для нее она была шагом в неизвестность. Что это за город? Какие там условия? Как обустраивать в нем свою жизнь, если все детство провела под крылом родителей в большом городе?

О программе «Земский тренер» экс-волейболистка узнала совершенно случайно. По телевизору важный и статный мужчина рассказывал о том, что Челябинская область стала одним из первых регионов в стране, в котором начнет действовать новая программа для спортивных тренеров. Недолго думая, подала заявку на участие. А уже потом — долгие собеседования с представителями регионального Минспорта, согласование и обсуждение деталей будущего места работы.

«Даже не рассчитывала на то, что мою кандидатуру детально рассмотрят. Подавала заявку, не веря в успех. Даже с родителями не посоветовалась, поставила их перед фактом после того, как узнала, что являюсь одним из кандидатов на вакантную должность», — рассказывает Юлия.

Программа «Земский тренер» была запущена в Челябинской области в этом году по инициативе Алексея Текслера. Главная ее задача — привлечь специалистов к работе в небольших населенных пунктах, поднять престиж занятий физической культурой и спортом в малых городах и сельских районах. Разработка программы легла на региональный Минспорт. Суть ее, в общем-то, простая, но если хорошо разобраться, сложная в воплощении.

Стать участником проекта «Земский тренер» могут квалифицированные специалисты из городов с населением более 300 тысяч человек. При этом не обязательно потенциальными участниками могут быть жители Челябинской области. На первом этапе региональный Минспорт изучает ситуацию — то, в каком населенном пункте с населением до 50 тысяч человек наблюдается кадровый дефицит. Рассматривается инфраструктура территории и в каких специалистах она нуждается. Тут же проходит отбор подавших заявки специалистов, собеседования с ними. И только затем, на конкурсной основе определяют тренера, готового заключить контракт и работать по этой программе.

В условиях контракта — единовременная выплата в размере 1 млн рублей, ежемесячная заработная плата в размере около 35 тысяч рублей и срок работы не менее пяти лет в населенном пункте до 50 тысяч жителей. В 2022 году в рамках реализации программы изначально было предусмотрено привлечение 12 квалифицированных специалистов для развития базовых видов спорта. При этом расходы предусмотрены в областном бюджете также на 2023 и 2024 годы.

«Для того чтобы проект „Земский тренер“ работал эффективно, важно учесть человеческий фактор. То есть провести тщательный отбор кадров. Важно, чтобы специалист был заинтересован в том, чтобы работать в сельской местности. Учитываем и спортивную инфраструктуру муниципального образования, а также в каких именно специалистах оно нуждается. По условиям контракта тренер по программе работает пять лет. Но мы надеемся, что и по истечении этого срока он приживется на этой территории, обрастет корнями и будет добиваться результатов со своими воспитанниками», — говорит заместитель министра спорта Челябинской области Виталий Якушев.

По словам спортивного руководителя, в регионе уже шесть специалистов работают по новой программе. Тренеры по футболу, волейболу и лыжным гонкам набрали группы ребят и девчонок в Верхнеуральском, Еманжелинском, Красноармейском, Кунашакском, Кусинском и Уйском районах. Еще девять специалистов по различным видам спорта готовы приступить к работе в ближайшее время.

Страшная травма колена и рухнувшие надежды

Челябинская школа волейбола по праву считается одной из лучших в стране. Ее воспитанницы играют едва ли не в каждом клубе чемпионата Российской суперлиги. Ежегодно девушки из СШОР «Юность-Метар» выигрывают первенства страны в различных возрастных категориях. В карьере Юлии Вензелевой семь таких побед. Окончив спортшколу, она не стала заключать контракт с челябинским клубом «Метар». В то время пробиться в основную команду было сложно, да и финансовые возможности команды оставляли желать лучшего. Так в 17-летнем возрасте Юлия отправилась покорять другие клубы страны.

Пенза, Волгодонск, Владивосток, Ижевск, Куйбышев… Нельзя сказать, что все складывалось для нее удачно, все-таки громких побед достигнуть не удалось. Но все же челябинка играла на достаточно высоком уровне, приносила пользу клубам, за которые выступала. А затем тяжелейшая травма коленного сустава. Врачи запретили ей профессионально заниматься волейболом. Пришлось завершать карьеру уже в 22-летнем возрасте и строить свою будущую жизнь. «Давайте не будем о грустном. Это самый тяжелый период в моей жизни. Не хочу о нем говорить. До сих пор с ужасом вспоминаю вердикт врачей, после которого пришлось принимать судьбоносное решение», — с грустью в голосе сказала спортсменка автору строк.

Юлия Вензелева вернулась в Челябинск. Но с волейболом решила не расставаться. Благо успела окончить спортивный вуз в Куйбышеве (город в Новосибирской области. — Прим. авт.), получить соответствующее образование и возможность начать тренерскую деятельность. Набрала группу ребят, с которыми стала заниматься на частной основе на одной из площадок.

«Наверное, я фанат волейбола. Очень люблю этот вид спорта. Поэтому альтернатив после завершения игровой карьеры у меня не было. Мне довелось тренироваться под руководством замечательных и известных специалистов, одна Людмила Сухова чего стоит! Я получила большой багаж знаний и понимание того, как нужно строить тренировочный процесс. То есть было представление того, как передавать этот багаж знаний и умений мальчишкам и девчонкам», — говорит Юлия.

Отличные условия для профессионального роста

Наверное, немногие знают, что Верхнеуральск — старейший город в Челябинской области. Основанный в 1734 году, он стал крупным центром торговли, зажиточным купеческим городом. Сейчас в нем проживают около восьми тысяч жителей, и теперь он самый малочисленный город региона, но со своей богатой историей и памятниками архитектуры. Главные достопримечательности — Никольский собор (построен в 1875 году), храм Николая Чудотворца (1891) и одна из старейших на Урале Верхнеуральская тюрьма (1914).

Впрочем, самой Юлии Вензелевой еще только предстоит познакомиться с богатой культурой и архитектурой нового для нее города. В Верхнеуральске начинающий тренер работает меньше месяца. И в первую очередь нужно было произвести набор ребят, познакомиться с ними и их родителями, провести первые тренировки.

Сейчас у тренера две группы. В одной 14 мальчишек-школьников от 12 до 14 лет, в другой — примерно столько же девчонок разного возраста. В конце лета Юлия Вензелева планирует набрать еще группу малышей 4—6 лет. Тренировки проходят в спортивном зале при местном Дворце культуры. Рядом, точнее, через оборудованный переход — выход в новый ФОК «Дельфин» с плавательным бассейном. Условия идеальные для того, чтобы сделать разнообразным тренировочный процесс у юных волейболистов.

Впрочем, не все так гладко. В спортивном зале занимаются не только волейболисты, но и представители других видов спорта. Времени для тренировок не хватает на всех. Но все это поправимо: в сентябре в Верхнеуральске планируют сдать в эксплуатацию новую современную общеобразовательную школу. Есть надежда, что спортзал при ДК отдадут в полное распоряжение волейболистам.

«У меня есть желание заниматься с большими группами мальчишек и девчонок разных возрастов. Заинтересовать их волейболом, отвлечь их от всех этих гаджетов и пагубного влияния улицы. Но все-таки главная цель — повышать уровень их мастерства и добиваться серьезных результатов. Работы много, но я ее не боюсь», — говорит Юлия.

Все возможности для полноценной и счастливой жизни

Двухэтажный многоквартирный дом ничем не выделяется среди соседских построек. Именно здесь приобрела на компенсационный 1 млн рублей небольшую полуторку Юлия Вензелева. От дома до спортзала — около 20 минут пешком.

В квартире уютно и прибрано. Чувствуется, что хозяйка приготовилась к приезду журналистов. На полках — кубки и медали, завоеванные спортсменкой за годы выступлений в челябинской школе «Метар». Вместе с ними — клубный шарф «Динамо-Метар». Несмотря на то что за наш профессиональный клуб спортсменка никогда не играла, она всей душой и сердцем с родной командой. И встречает нас в фирменной футболке клуба.

«Вообще, я планировала сегодня в Челябинск уехать — проводить в последний путь Елену Литвинову. Замечательная была спортсменка и судья, талантливый организатор. Вспоминаю ее улыбку, и так грустно на душе становится от осознания того, что больше ее с нами нет. Несправедливо, что уходят замечательные люди в таком возрасте, когда впереди еще вся жизнь», — говорит Юлия, и понимаешь, что у нее большое и доброе сердце.

В комнате ничего лишнего: небольшой шкаф, раскладной диван-кровать, стенка с полками для книг и телевизор. На видном месте книга «Пациент» Джаспера Девитта. На обложке читаем: «Интернет-исповедь психиатра повергла людей в ужас». Юлия признается, что любит больше книги по психологии. Говорит, и в работе эти знания могут пригодиться. А выбор пал на эту книгу после лестных отзывов о ней в интернете. Действительно, чем еще можно заняться в свободное время в небольшом городке? Книги да телевизор — первое, что приходит на ум. Но тренер уверяет, что возможностей для того, чтобы разнообразить свой досуг, великое множество.

«Кто сказал, что в маленьком городе скучно жить? Интересы и занятия можно найти везде, если проявлять к ним интерес. У меня хорошая и любимая работа. Пока она занимает все свободное время. Но могу и прогуляться, сходить в кино или бассейн, пообщаться с друзьями. В Верхнеуральске есть практически все для того, чтобы жить счастливой и полноценной жизнью», — говорит Юлия.

На подходе — еще три специалиста по программе «Земский тренер»

Тренер по волейболу — это «первая ласточка» для Верхнеуральского района. Муниципалитет подавал в региональный Минспорт заявку на четыре ставки по программе «Земский тренер». Он нуждается в специалистах по футболу, тхэквондо и легкой атлетике. Возможно, кто-то присоединится к Юлии Вензелевой в ближайшее время, если пройдет все необходимые конкурсные процедуры.

«Здорово, что в Челябинской области заработала такая программа. Она дает возможность поднять интерес к занятиям спортом у мальчишек и девчонок в небольших населенных пунктах. Да, у нас есть свои тренеры, но в большинстве своем они уже возрастные, предпенсионного возраста. Нужны свежие и амбициозные специалисты, которые могут привнести новые идеи в тренировочный процесс. На примере Юлии Вензелевой мы видим эффективность такой программы», — считает начальник управления спорта Верхнеуральского района Евгений Сергалеев.

Юлия Вензелева, как уже говорилось выше, работает тренером в Верхнеуральске меньше месяца. Но и за такой короткий срок успела набрать две группы ребят. Среди них, например, Антон Каукин. Ранее он не проявлял никакого интереса к волейболу, хотя и стал любопытства ради наблюдать за тренировками своей мамы, Натальи. Она одна из немногих занималась этим видом спорта на любительском уровне. А после того как в город переехал специалист из Челябинска, стал активно звать своих друзей и знакомых составить ему компанию.

«У нас волейболом и раньше активно занимались, но все это на любительском уровне. Ребята играли так, насколько позволяли им природные данные. Сейчас вот Юлия Андреевна взяла их под свою опеку. И знаете, результат уже виден — мальчишки стали лучше понимать этот вид спорта, технически грамотнее действовать на площадке, правильно по ней передвигаться. Но главное — у них горят глаза. Они верят в то, что могут с новым тренером выиграть что-то серьезное», — говорит Наталья Каукина.

Не сомневается в этом и сама Юлия Вензелева. У нее самой тоже горят глаза, есть желание и стремление добиться вместе со своими подопечными высоких результатов. Лишь бы этот азарт не угас у обеих сторон. И никто не мешал им продуктивно работать и двигаться в заданном направлении. Сам тренер не любит загадывать и строить далекоидущие планы. В свое время уже обожглась на этом, хватит. Но не исключает того, что останется в Верхнеуральске и после контрактных пяти лет работы. Если так случится, то эффективность программы «Земский тренер» в Челябинской области возрастет многократно. И выиграет от ее реализации не только начинающий специалист, но и сотни мальчишек и девчонок, решивших посвятить свою жизнь спорту.