Три спортсмена из Миасса завоевали медали чемпионата России по фристайлу

Призерами соревнований стали Прохор Шурыкин, Александра Глазкова и Екатерина Селезнева

На чемпионате России по фристайлу, прошедшем в Красноярске, три спортсмена Челябинской области стали призерами соревнований. В дисциплине «хафпайп» медали завоевали Прохор Шурыкин, Александра Глазкова и Екатерина Селезнева. В их активе две серебряные и одна бронзовая награды, сообщает результаты Федерация фристайла России.

Финальный старт сезона принял горнолыжный курорт «Сопка» в Красноярске. Здесь в дисциплине «хафпайп» были разыграны два комплекта наград. В состязаниях среди мужчин в хафпайпе победу одержал Владимир Иванов из Москвы. Серебряным призером стал миасский спортсмен Прохор Шурыкин.

В аналогичных состязаниях среди женщин не было равных Валерии Демидовой из Москвы. Второе и третье места заняли спортсменки из Миасса Александра Глазкова и Екатерина Селезнева соответственно.

«Чемпионат России по пайпу прошел в самый жаркий, солнечный день! У нас очень сильно растапливало трассу, и скорость сложно было набрать. Уровень выступающих спортсменов сильно вырос. Приятно видеть, что конкуренция в нашей дисциплине значительно выросла, многие спортсмены претендуют на высокие места», — отметила победительница соревнований Валерия Демидова.

Фристайл. Чемпионат России. Хафпайп.

Мужчины:

1. Владимир Иванов (Москва).

2. Прохор Шурыкин (Челябинская область).

3. Максим Серов (Москва).

Женщины:

1. Валерия Демидова (Москва).

2. Александра Глазкова (Челябинская область).

3. Екатерина Селезнева (Челябинская область).

Напомним, что в этом сезоне основные старты по фристайлу прошли на Всероссийской зимней спартакиаде. Турнир по хафпайпу принял горнолыжный курорт «Солнечная долина» в Миассе. Здесь хозяева соревнований завоевали четыре медали. Серебряными призерами стали Леонид Фролов и Александра Глазкова, бронзовыми — Прохор Шурыкин и Екатерина Ефремова. Любопытно, что победили в турнире все те же Владимир Иванов и Валерия Демидова.