Российская команда по фристайлу завершила сборы на ГЛК «Солнечная долина»

Лидеры национальной сборной остались в восторге от трассы для слоупстайла

Сборная России по фристайлу провела вторые учебно-тренировочные сборы на южноуральском горнолыжном курорте «Солнечная долина». Лидеры национальной команды совершенствовали свое мастерство на трассах для слоупстайла, биг-эйра и хафпайпа. В составе сборной РФ прошли сборы и четыре спортсмена из Миасса, сообщает Федерация фристайла России.

Сбор был посвящен совершенствованию соревновательных элементов и повышению сложности программ на трассе слоупстайла.

«Благодаря трассе для слоупстайла мы смогли сосредоточиться на отработке ключевых элементов и повышении технического уровня, а также поработали над физической подготовкой спортсменов. Сбор прошел плодотворно, и мы выражаем искреннюю благодарность всем, кто внес свой вклад в успешную организацию и проведение сборов», — подвел итог сборам тренер-координатор Максим Михайлов.

В сборах приняли участие 14 спортсменов, входящих в основной состав сборной России. Среди них и четыре миасских фристайлиста: Александра Глазкова, Екатерина Селезнева, Екатерина Ефремова и Прохор Шурыкин. Все они специализируются на дисциплине «хафпайп».

Отметим, что в эти же дни ГЛК «Солнечная долина» принимает этап Кубка России по сноуборду в дисциплине «слоупстайл». Эти соревнования продлятся три дня и завершатся 26 января.