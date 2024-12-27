Лучшие райдеры России открыли новый соревновательный сезон на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Челябинской области. Здесь прошли первые два этапа Кубка России по фристайлу в дисциплине «биг-эйр» — одной из самых зрелищных разновидностей этого вида спорта. Хозяева соревнований остались без наград, зато зрители увидели высший пилотаж в исполнении лидеров национальной сборной, сообщает Федерация фристайла России.
Биг-эйр в переводе с английского означает «большой прыжок». И эта дисциплина полностью отражает специфику фристайла. Здесь спортсмены разгоняются с большой скоростью на трамплин, отталкиваются и в полете выполняют несколько сложных акробатических элементов. Выглядит это очень зрелищно и красиво.
Такие состязания накануне провели на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе. Причем спорткомплекс принял сразу два этапа Кубка России. Южноуральские спортсмены в этой дисциплине выглядели скромно, уровень их мастерства пока еще недотягивает до лидеров сборной России. Поэтому наши земляки ограничились тем, что получили соревновательный опыт и практику.
В женских состязаниях оба раза победу одержала Ксения Орлова из Краснодарского края. У мужчин золотые медали завоевали Тимофей Бралгин и Матвей Орлов.
Фристайл. Кубок России. Биг-эйр. I этап:
Женщины
1. Ксения Орлова (Краснодарский край) — 190,00.
2. Снежана Фролова (Московская область) — 161,67.
3. Алина Брезгина (Красноярский край / Томская область) — 159,66.
Мужчины
1. Матвей Орлов (Краснодарский край) — 178,33.
2. Святослав Белянский (Башкортостан) — 165,33.
3. Никита Комиссаров (Красноярский край) — 160,33.
Фристайл. Кубок России. Биг-эйр. II этап:
Женщины
1. Ксения Орлова (Краснодарский край) — 148,67.
2. Алина Брезгина (Красноярский край / Томская область) — 143,67.
3. Елизавета Фролова (Московская область) — 123,00.
Мужчины
1. Тимофей Бралгин (Красноярский край) — 171,66.
2. Станислав Анохин (Москва) — 162,34.
3. Александр Мамонтов (Москва) — 148,00.
Отметим, что южноуральские фристайлисты более успешно выступают в дисциплине «хафпайп». Спортсмены из Миасса регулярно становятся победителями и призерами всероссийских соревнований, входят в состав национальной команды. В этом году они успешно выступили на Всероссийской зимней спартакиаде в Челябинской области, а затем закрепили успех на чемпионате России.