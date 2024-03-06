Фристайлистка из Миасса завоевала серебро финала Кубка России

Александра Глазкова стала призером в дисциплине слоупстайл

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В Красноярске завершили соревновательный сезон сильнейшие фристайлисты страны в дисциплине слоупстайл. На финале Кубка России отличилась спортсменка из Миасса Александра Глазкова. Она стала серебряным призером, уступив лишь хозяйке соревнований Алине Брезгиной, сообщает Федерация фристайла России.

Состязания прошли в горнолыжном комплексе «Сопка» и собрали сильнейших спортсменов страны в акробатических дисциплинах фристайла. В состязаниях среди женщин успешно выступила спортсменка из Миасса Александра Глазкова. Участница Олимпийских игр, лидер южноуральской команды завоевала серебряную медаль.

Финал Кубка России в слоупстайле выиграла Алина Брезгина из Красноярского края. Бронза у спортсменки из Уфы Снежаны Прайс. У мужчин не было равных краснодарцу Матвею Орлову. Серебряные и бронзовые медали завоевали соответственно Максим Сенкевич из Санкт-Петербурга и Егор Резанцев из Московской области.

Фристайл. Финал Кубка России. Слоупстайл. Результаты:

Мужчины:

1. Матвей Орлов (Краснодарский край) — 81.40.

2. Максим Сенкевич (Санкт-Петербург) — 77.40.

3. Егор Резанцев (Московская область) — 76.20.

Женщины:

1. Алина Брезгина (Красноярский край) — 81.20.

2. Александра Глазкова (Челябинская область) — 76.40.

3. Снежана Прайс (Республика Башкортостан) — 70.40.

Напомним, что ранее здесь же прошло первенство России по фристайлу в дисциплине хафпайп. В турнире среди юниорок спортсменки Челябинской области заняли весь пьедестал почета. Победу одержала Екатерина Селезнева, серебро завоевала Александра Глазкова, а бронза досталась Екатерине Ефремовой. В состязаниях среди юниоров второе место у Прохора Шурыкина. В слоупстайле бронза на счету Александры Глазковой.