Южноуральские фристайлисты завоевали четыре медали в хаф-пайпе на Спартакиаде

В их активе две серебряные и две бронзовые награды

Сегодня, 10 февраля, на горнолыжном курорте «Солнечная долина» стартовала Всероссийская зимняя Спартакиада. В дисциплине хаф-пайп соревнований по фристайлу успешно выступили спортсмены Челябинской области. В их активе две серебряные и две бронзовые награды турнира. Вне конкуренции оказались представители Москвы, выигравшие как мужские, так и женские состязания по хаф-пайпу, сообщает оргкомитет Спартакиады.

Владимир Иванов стал первым у мужчин с результатом 95,00 балла. Второе и третье места соответственно заняли представители Челябинской области Леонид Фролов (89,40) и Прохор Шурыкин (87,80).

«Соревнования очень крутые, хорошая конкуренция, поддержка зрителей сильно заряжает на хороший прокат. В первой попытке немного мало набрал скорость и в целом, считаю, что выступил в соответствии с выставленными баллами», — отметил Владимир Иванов.

Фристайл. Хаф-пайп, мужчины. Результаты:

1. Владимир Иванов (Москва).

2. Леонид Фролов (Челябинская область).

3. Прохор Шурыкин (Челябинская область).

Валерия Демидова победила в соревнованиях среди женщин с результатом 82,40 балла. Второй стала Александра Глазкова (73,60), тройку лучшихзамкнула Екатерина Ефремова (61,80). Обе спортсменки представляют Челябинскую область.

«Сегодня очень хороший день. Меня поддерживало очень много людей. К сожалению, не получилось сделать программу, как я ее задумывала. Ее пришлось облегчить во второй попытке, потому что упала в первой. Но я очень рада, что выиграла. Мне хотелось очень хотелось вернуться в спорт после рождения ребенка, так как это произошло сегодня», — отметила Валерия Демидова.

Фристайл. Хаф-пайп, женщины. Результаты:

1. Валерия Демидова (Москва).

2. Александра Глазкова (Челябинская область).

3. Екатерина Ефремова (Челябинская область).

Соревнования по фристайлу на Всероссийской зимней Спартакиаде пройдут с 10 по 17 февраля на трассах горнолыжного комплекса «Солнечная долина». Следующий комплект наград по фристайлу в «Солнечной долине» разыграют 14 февраля в дисциплине слоуп-стайл.