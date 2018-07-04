/ Треть россиян уверена в участии России в полуфинале Чемпионата мира

Для этого сборной нужно одолеть хорватов.

Восемь лучших команд вышли в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу. Посещение первенства бьет рекорды, просмотры онлайн-трансляций зашкаливают, вера в сборную России растет. По данным ВЦИОМ, за матчем против Испании следили 70% россиян, больше половины верили, что команда одержит победу. В то, что сборная России одолеет всех соперников и получит кубок, верит 15% граждан, а треть уверена, что команда одолеет Хорватию.

По мнению респондентов, Россия по-прежнему остается в фаворитах Мундиаля, второе место в рейтинге симпатий занимает Бразилия (10%), а тройку лидеров замыкает команда Франции (5%). В ТОП сборных, игры которых понравились россиянам, входят: Россия (59%), Испания (23%), Уругвай и Хорватия (по 20%). А вот больше всего разочарования зрителям чемпионата принесли команды Германии (35%), Аргентины (19%), Испании и Португалии (по 13%). — сообщает ВЦИОМ.

Напомним, что очередной матч сборной России состоится 7 июля. Команда выйдет на поле против Хорватии. В сети уже запустили флешмоб в поддержку футболистов — на этот раз в кокошниках.

Почему сборная России уже победительница для многих фанатов, читайте в нашем материале.