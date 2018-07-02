/ Челябинцы горстями меняют монеты на «футбольные» купюры

Сегодня, 2 июля, каждый желающий может получить в банке Челябинска особую купюру. Для этого нужно принести сумму, равную 100 рублям, мелкими монетами. Сейчас такая возможность есть и у челябинцев, обменять мелочь на полимерные банкноты возможно до 6 июля.
Основной целью данной акции помимо приобщения людей к Чемпионату мира, который проходит сейчас в России, является возможность аккумулировать мелочь, которая находится в кошельках и копилках. После чего ее удастся запустить в оборот. Главное, чтобы больше 50% поверхности монеты было просматриваемо. — рассказал сайту «Первый областной» представитель банка.
Специальную «футбольную» серию выпустил Центробанк к Чемпионату мира по футболу. Первыми такие банкноты получили жители городов, в которых проходят игры мундиаля.
В одни руки дается не более 3 банкнот. Для обмена необходим паспорт.
Получить «футбольные» купюры можно в нескольких отделениях.
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ул. Свободы, 141;
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ул. Сталеваров, 5/1;
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Комсомольский проспект, 69;
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Энтузиастов, 2;
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Проспект Победы, 13.