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/ Челябинцы уплетают шаверму в поддержку флешмоба #RussianFanChallenge2018

Челябинцы уплетают шаверму в поддержку флешмоба #RussianFanChallenge2018

Дополняют образ настоящих болельщиков самодельные кокошники.
сегодня в 13:45
  |  Общество

Болельщики в кокошниках появились в Челябинске в преддверии решающего матча Россия-Хорватия. Челябинцы, по собственному признанию, потратили полночи, чтобы изготовить красочные головные уборы. Для максимального соответствия прославившейся тройке болельщиков авторы флешмоба взяли в руки шаурму.

Их пародийный снимок с хэштегом #RussianFanChallenge2018 набирает популярность в социальных сетях.

Это простое желание сделать фан после тех трех ребят в кокошниках с матча Россия-Испания. Вообще мы — серьезная компания по управлению инвестициями в доходную недвижимость. Первый раз в жизни запускаем флешмоб. В идеале, конечно, хотелось бы внезапно выстрелить на всю страну. Но будет как будет. — рассказала сайту «Первый областной» челябинка Леся Вебер.

Редакция сайта «Первый областной» предлагает читателям поучаствовать во флешмобе. Присылайте свои аппетитные снимки в нашу группу ВКонтакте. Автору самой популярной фотографии — приз!

Напомним, трое болельщиков в кокошниках стали популярны после матча Россия — Испания на Чемпионате мира. Компания невозмутимо поедала хот-доги, пока на поле разыгрывалась путевка в четвертьфинал.

В следующем матче, который пройдет 7 июля, сборная России сыграет с Хорватией. Независимо от исхода наши спортсмены уже стали национальными героями. Почему выход в четвертьфинал так важен для России, читайте в нашем материале.

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