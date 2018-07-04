/ Челябинцы получили второй шанс обменять мелочь на «футбольные» купюры

Еще один банк присоединился к распространению полимерных банкнот.

Жителя Челябинска с воодушевлением откликнулись на призыв одного из банков обменять мелкие деньги на современные купюры, выпущенные к Чемпионату мира по футболу. Однако в первый же день начала обмена банкноты кончились. Разочарованные жители жалели, что упустили такую возможность.

Я обошел три отделения, ни в одном не оказалось «футбольных» денег. В каждом отделении говорят, что банкноты быстро закончились, и советуют обратиться в другое. И так по кругу. — сетует челябинец Олег.

Памятные купюры распространяют еще в одном банке — «Челябинвестбанке». Здесь акцию анонсировали не так активно. Однако горожане с тяжелыми мешками тянутся в отделения.

Случайно узнала, что здесь выдают особые банкноты. Пришла в банк, чтобы обменять наличные деньги для своих подчиненных — монеты на банкноты. Оказалось, что дают не просто сотенные, а футбольные. — рассказала сайту «Первый областной» бухгалтер челябинской компании Анна.

Горожане за время ожидания объединяются, чтобы получить заветные купюры. Те, у кого много «медных» копеек, меняют их на «белые» рубли. Есть и такие, кто не ожидал увидеть ажиотажа в кассовом отделении. Одна из посетительниц банка отдала свои монеты ожидающим в очереди, чтобы не пропустить прием у врача.

Мы надеемся собрать монеты, которые осели в карманах. В первую очередь, это монеты номиналом 1 и 5 копеек. Они не пользуются спросом, потому что на них ничего не продается. — рассказал начальник управления кассовых операций «Челябинвестбанка» Игорь Власенко.

Чтобы обменять мелочь, необходимо принести хотя бы 10 рублей из сотни номиналом 1, 5, 10 или 50 копеек. Остальные 90 рублей могут быть сданы крупными монетами номиналом 1, 2, 5, 10 или 25 рублей. Акция продлится до 8 июня. После 8 июля обмен будет производиться по действующим тарифам: копейки (1, 5, 10, 50) — бесплатно, рублевые монеты (1, 2, 5, 10, 25) — с комиссией.

Обмен можно произвести во всех офисах «Челябинвестбанка».