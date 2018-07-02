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Автомобиль протаранил толпу южноуральских футбольных болельщиков

Пострадавшего госпитализировали в больницу.
сегодня в 16:52
  |  Происшествия

Ликование после победы сборной России над командой Испании на матче чемпионата мира по футболу закончилось дорожно-транспортным происшествием. По окончании матча на улицы Копейска вышла толпа болельщиков, которые начали гонять мяч прямо на проезжей части. В этот момент одного из молодых людей сбил мчащий по дороге «Хендай».

От удара футбольного фаната сбило с ног и отбросило в сторону. Водитель иномарки с места аварии скрылся. На место вызвали сотрудников ГИБДД и скорой помощи.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает. Водитель «Хендай Солярис» установлен, его уже нашли сотрудники полиции. — пояснили сайту «Первый областной» очевидцы.

Известно, что автомобилист привлечен к уголовной ответственности. По данным очевидцев, он гнал со скоростью не менее 90 километров в час. Подробности и обстоятельства устанавливаются.

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