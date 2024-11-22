Трансляция матча «Трактор» — ЦСКА побила рекорд по количеству просмотров

Игру хоккейных команд на телеканале ОТВ посмотрели 425 тысяч челябинцев

Хоккейный матч между «Трактором» и ЦСКА в чемпионате КХЛ привлек рекордные 425 тысяч зрителей в минуту на телеканале ОТВ, сообщает медиахолдинг «Первый областной». Этот внушительный интерес к челябинскому хоккейному клубу обусловлен успешными играми и результатами «Трактора» в текущем сезоне.

На арене «Трактор» был зафиксирован аншлаг. Болельщикам, которым не удалось приобрести билеты, была предоставлена возможность наблюдать за игрой в прямом эфире на телеканале ОТВ и сайте 1obl.tv.

«Интерес к „Трактору“ в Челябинске огромный! Мы видим, как успешные выступления команды притягивают внимание болельщиков. Так, во время третьего периода трансляцию матча с ЦСКА на телеканале ОТВ смотрели более 425 тысяч зрителей!»— отметила заместитель гендиректора медиахолдинга «Первый областной» по маркетингу и ТВ-контенту Марина Тимофеева.

Напомним, что хоккеисты «Трактора» одержали победу над ЦСКА со счетом 5:2. Наша команда сломила сопротивление соперника в третьем периоде, забросив четыре шайбы за 5 минут.

Важно отметить, что медиахолдинг «Первый областной» также транслирует матчи других команд Челябинской области. На телеканале ОТВ и сайте 1obl.tv можно увидеть игры клубов «Металлург» (хоккей), «Динамо-Метар» (волейбол), «Динамо-Уралочка» (водное поло), «Динамо-Сунгуль» (гандбол) и другие спортивные мероприятия.