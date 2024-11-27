Хоккеисты «Трактора» победили в «кошки-мышки» в матче с минским «Динамо»

Челябинский клуб трижды давал белорусам сравнять счет, но решил все сам в овертайме — 4:3

Челябинский «Трактор» одержал очередную победу в чемпионате КХЛ. Сегодня, 26 ноября, «черно-белые» выиграли в гостях у минского «Динамо», а героем матча стал Александр Кадейкин. Форвард челябинского клуба в шестой раз в этом сезоне оформил «дубль», на его счету в том числе победная шайба в овертайме — 4:3, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Первый период лучше провели хозяева льда. Они много атаковали, чаще бросали по воротам. Уже в самом дебюте встречи едва не открыл счет в матче Роман Горбунов. Форвард минчан воспользовался ошибкой в чужой зоне Артема Блажиевского, но с близкого расстояния не смог переиграть голкипера «черно-белых» Сергея Мыльникова.

Второй верный голевой момент «зубры» упустили пару минут спустя, когда Вадим Мороз вышел на ударную позицию после сольного прохода. Форвард динамовцев уложил на лед оппонента финтом, выждал паузу и наносил хитрый бросок в угол ворот — снова Мыльников оказался на высоте.

Челябинцы в атаке выглядели инертно. Свой первый бросок в створ ворот они нанесли к 11-й минуте. И надо же — он стал голевым. Это Максим Шабанов красиво все исполнил, реализовав большинство — 1:0 в нашу пользу. Отметим, что за весь период «Трактор» нанес лишь три броска в створ ворот. И это антирекорд команды в текущем сезоне. Впрочем, этого вполне хватило для того, чтобы выиграть стартовый отрезок матча.

Но при такой игре, не делая ничего в атаке, долго вести в счете не получится. Хозяева льда были вознаграждены за старания в дебюте второго периода. Самым расторопным на добивании оказался канадский защитник Джон Брукс. Он отправлял шайбу с острого угла после того, как мгновением ранее Мыльников спас «черно-белых» от гола.

Лишь после пропущенной шайбы хоккеисты «Трактора» наконец-то «проснулись» и стали все чаще и чаще гостить в зоне соперника. Но вышли они вперед не благодаря силовому давлению или затяжной позиционной атаке. Это Дилан Сикьюра подкараулил ошибку соперника в средней зоне, умчался в отрыв и не сближаясь с вратарем отправил тому шайбу в «домик» — 2:1!

Однако радовались успеху болельщики «черно-белых» недолго. Уже три минуты спустя белорусы сравняли счет. В большинстве они разыграли комбинацию как по нотам: Вадим Шипачев сделал мощный прострел в центр, а Александр Волков в касание переправил шайбу в ворота — 2:2.

Все должен был решить третий период. И в который уже раз в этом сезоне в нужный момент здорово сыграл форвард «Трактора» Александр Кадейкин. Это он в очередной раз мастерски сыграл на «пятаке»: скорректировал полет шайбы после броска Виталия Кравцова и сам же первым был на добивании — 3:2.

Эта шайба по всем законам жанра должна была стать победной. Но не стала. Уже в самой концовке, когда «зубры» сменили вратаря на шестого полевого игрока, вторую шайбу в матче забросил Александр Волков. Причем, третью результативную передачу на свой счет записал неувядающий Вадим Шипачев.

И все же героем матча стал не форвард «Динамо», а один из лидеров «Трактора» Александр Кадейкин. Именно он в овертайме забросил победную шайбу. Челябинский клуб сам навязал сопернику игру в «кошки-мышки»: трижды позволял белорусам сравнивать счет, а решил исход матча в овертайме.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 26 ноября. «Динамо» (Минск) — «Трактор» (Челябинск) — 3:4 от (0:1, 2:1, 1:1, 0:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Максим Шабанов (Сергей Телегин, Семен Дер-Аргучинцев), 11:03 (5×4).

1:1 — Джошуа Брук (Роман Горбунов, Вадим Шипачев), 24:22 (5×5).

1:2 — Дилан Сикьюра (Семен Дер-Аргучинцев, Илья Николаев), 34:06 (5×5).

2:2 — Александр Волков (Вадим Шипачев), 37:50 (5×4).

2:3 — Александр Кадейкин (Виталий Кравцов, Стивен Кэмпфер), 44:59 (5×4).

3:3 — Александр Волков (Вадим Шипачев, Брэйди Лайл), 58:18 (6×5).

3:4 — Александр Кадейкин (Максим Шабанов), 61:43 (3х3).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Александр Кадейкин («Трактор»)

Забросил свою 14-ю шайбу в текущем сезоне, еще больше укрепив свое лидерство в списке лучших снайперов «Трактора». А уже в овертайме и забил победный гол, 15-й в сезоне. В очередной раз выстрелил «дуплетом».

Вадим Шипачев («Динамо» Мн)

37-летний ветеран продолжает исправно набирать очки в КХЛ. В этот раз на его счету ассистентский хет-трик.

Александр Волков («Динамо» Мн)

Наряду с Шипачевым, был лидером атак минского «Динамо». Записал на свой счет дубль, причем вторую шайбу забил в концовке, переведя игру в овертайм.

Впереди челябинский «Трактор» ждет серьезный соперник — уже послезавтра, 28 ноября, «черно-белым» предстоит сыграть в Ярославле с лидером чемпионата КХЛ «Локомотивом». На своем льду наша команда уступила соперникам со счетом 3:5. Есть у нее и старые счеты с волжанами за прошлый сезон.

Не пропустите! В прямом эфире матч покажет телеканал ОТВ. Трансляция будет доступна и на сайте 1obl.tv.

Фото: пресс-служба ХК «Динамо» (Минск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).