Хоккейный клуб «Трактор» уничтожил ЦСКА в третьем периоде чемпионата КХЛ

Челябинская команда забросила столичным армейцам четыре шайбы за пять минут третьего периода

Хоккеисты челябинского «Трактора» уверенно выиграли у столичного ЦСКА в чемпионате КХЛ. Сегодня, 21 ноября, «черно-белые» победили москвичей со счетом 5:2. Залогом успеха стала классная игра южноуральцев в третьем периоде, когда они забросили четыре шайбы за пять минут, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Хоккеисты «Трактора» в текущем сезоне чемпионата КХЛ уже встречались со столичным ЦСКА — 5 октября челябинцы нанесли армейскому клубу «сухое» поражение в Москве со счетом 4:0. На домашнем льду наша команда закрепила успех, выиграв со счетом 5:2.

Ключевые события в матче произошли в третьем периоде. В нем «черно-белые» выдали два результативных отрезка. Первый из них пришелся на начало третьего периода, когда Александр Кадейкин и Максим Шабанов с интервалом в 34 секунды забросили две шайбы, сделав счет 3:2. А на экваторе периода Андрей Светлаков и тот же Кадейкин забили еще два гола — 5:2 за 9 с небольшим минут до финальной сирены.

По сути, игра была сделана. Отыграть разницу в три шайбы за 9 минут — это практически не реальная задача! Столичные армейцы решить ее не смогли. Им не удалось даже сократить разрыв в счете. Челябинский «Трактор» сыграл по счету и довел матч до логического завершения.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Трактор» (Чеоябинск) — ЦСКА (Москва) — 5:2 (1:1, 0:0, 4:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Иван Дроздов (Владислав Провольнев, Владислав Каменев), 03:51 (5×5).

1:1 — Артем Блажиевский (Андрей Светлаков, Виталий Кравцов), 06:36 (5×5).

1:2 — Максим Соркин (Владислав Каменев, Никита Нестеров), 45:16 (5×5).

2:2 — Александр Кадейкин (Никита Тертышный), 45:56 (5×5)

3:2 — Максим Шабанов (Александр Кадейкин), 46:30 (5×5).

4:2 — Андрей Светлаков (Виталий Кравцов), 50:04 (4×4).

5:2 — Александр Кадейкин (Сергей Телегин, Артем Блажиевский), 50:44 (4×4).

Хоккейный клуб «Трактор» во второй раз в сезоне уверенно выиграл у московского ЦСКА в чемпионате КХЛ. Челябинская команда закрепилась на первой строчке Восточной конференции.

Послезавтра, 23 ноября, подопечным Бенуа Гру предстоит сыграть дома с клубом «Куньлунь» из Китая. В прямом эфире матч покажет телеканал ОТВ. Трансляция также будет доступна на сайте 1obl. tv. Начало — в 19:00.

Фото: Павел Табарчук (ХК «Трактор» Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).