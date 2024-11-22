Боксер Бахрам Муртазалиев в следующем бою выйдет на ринг в джерси «Трактора»

Чемпион мира подружился с челябинской хоккейной командой

Чемпион мира по боксу Бахрам Муртазалиев получил именное джерси хоккейного клуба «Трактор». Титулованный спортсмен посетил домашнюю игру челябинской команды, произвел стартовое вбрасывание, а после матча поздравил земляков с победой в матче КХЛ. Боксер пообещал игрокам «Трактора», что в следующем бою выйдет на ринг в джерси челябинского клуба, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Программа пребывания Бахрама Муртазалиева в Челябинске получилась очень насыщенной. В первую очередь боксер посетил вечер профессионального бокса «Битва на Урале». Этот турнир, прошедший в ДС «Юность», собрал звезд российского и мирового бокса. Кроме того, Бахрам Муртазалиев стал гостем всероссийской конференции «Экспо Баскет», где пообщался и сфотографировался на память с мэтром российского баскетбола Евгением Гомельским. Компанию ему составил руководитель EBP (Eurasian Boxing Parliament) Михаил Денисов.

Также титулованный боксер дал мастер-класс ребятам в спортклубе «Урал» — том самом, где сам когда-то тренировался. А завершился визит нашего земляка на Южный Урал посещением хоккейного матча «Трактора». Бахраму Муртазалиеву вручили именное джерси челябинской команды. Тот в долгу не остался, пообещав, что в одном из своих боев выйдет на ринг в свитере «Трактора».

Напомним, что Бахрам Муртазалиев является действующим чемпионом мира по версии IBF (International Boxing Federations). В октябре этого года он успешно защитил чемпионский пояс, выиграв досрочно у россиянина Тима Цзю. На профессиональном ринге наш земляк провел 23 поединка, в которых одержал 23 победы.

Фото: Евгений Шерягин (Федерация бокса Челябинской области), Павел Табарчук (пресс-служба ХК «Трактор»)