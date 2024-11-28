Хоккейный клуб «Локомотив» в матче лидеров КХЛ выиграл у «Трактора»

У ярославцев свой первый хет-трик в Лиге оформил форвард Максим Березкин

Матч двух лучших команд текущего чемпионата КХЛ завершился в пользу «Локомотива». Лидеры Лиги на своей площадке в равном бою выиграли у челябинского «Трактора» — 4:2. Героем матча стал форвард ярославцев Максим Березкин, который впервые в карьере оформил хет-трик в КХЛ, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Лучшая команда Запада — против сильнейшей команды Востока! Разумеется, поединок «Локомотива» и «Трактора» стал главным событием дня в КХЛ. В целом, игра получилась не такой зрелищной и богатой на события, но совершенно точно — равной и боевой.

Началась встреча с небольшим игровым преимуществом хозяев. Однако к середине периода «черно-белые» взбодрились. Игроки «Трактора» провели две хорошие быстрые атаки. В первом случае «черно-белые» в две передачи доставили шайбу в чужую зону, а уже там Александр Кадейкин делал классный поперечный пас под бросок Никите Тертышному. Тот в касание и бросил, но голкипер хозяев Алексей Мельничук успел переместиться и закрыть пустой угол ворот. Практически тут же опасный прострел на «пятак» делал Чарльз Робинсон, минуту спустя с близкого расстояния, в упор наносил бросок Дилан Сикьюра...

Челябинцы стали все больше проводить время в зоне соперника. Казалось, еще чуть-чуть и оборона «Локомотива» дрогнет. Не хватало «черно-белым» разве что бросков по воротам. За 6 минут до конца периода лишь четыре их них пришлось в створ. Волжане под занавес первого отрезка матча провели несколько неплохих позиционных атак. Забить не смогли, но дали понять, кто тут в доме (то есть на льду) хозяин.

Впрочем, в игре равных соперников это имело небольшое значение. Тем более что уже в дебюте второго периода «черно-белые» открыли счет в матче. Трудовой гол записал на свой счет Владимир Жарков. Он поборолся у синей линии соперника, обокрав защитника Александра Елесина, сблизился с голкипером и с острого угла отправил шайбу в «домик» Мельничуку — 1:0 в нашу пользу! Эта заброшенная шайба стала 100-й для челябинцев в текущем чемпионате КХЛ.

В похожем стиле хозяева забросили ответный гол. Снова зрители увидели быстрый переход из обороны в атаке, прорыв форварда по флангу и неотразимый бросок. Разница лишь в том, что Максим Бережкин поразил верхний угол ворот — 1:1.

Заброшенная шайба придала хоккеистам «Локомотива» уверенности. Пусть и небольшое, но территориальное преимущество во втором периоде было за ними. Но по-настоящему опасных моментов для взятия ворот не было ни у тех, ни у других. Команды предельно аккуратно и надежно действовали в обороне. При этом действовали игроки корректно. За 40 минут никто из соперников не получил возможности сыграть в большинстве.

Впрочем, под занавес периода «Локомотиву» удалось-таки выйти вперед. Ярославцы сделали гол из ничего: в своей зоне выиграли вбрасывание, а Артур Каюмов увидел освободившегося от опеки Максима Березкина. Форвард хозяев убежал «1 в 0» и реализовал импровизированный буллит — 2:1.

В том, как нужно выжимать максимум из полумоментов лидер КХЛ показал в третьем периоде. Хоккеисты «Локомотива» вновь подловили соперника на ошибке. Секундное замешательство, и канадец Байрон Фрэз оказывается с глазу на глаз с голкипером «Трактора». Но надо отдать должное и мастерству хозяев: Никита Кирьянов выдел хитроумный «бильярдный» пас партнеру по команде, сделав передачу от борта в средней зоне — 3:1.

«Трактор», конечно же, и не думал сдаваться. Две с небольшим минуты спустя «черно-белые» вновь сократили разрыв в счете до минимума: цели достиг бросок Стивена Кэмпфера. Увы, развить успех не удалось. В середине периода «Локомотив» реализовал большинство. Кстати, это было первое удаление в составах обеих команд! Ну а забросил шайбу герой матча Максим Березкин. Это его первый хет-трик в текущем чемпионате КХЛ.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 28 ноября. «Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск) — 4:2 (0:0, 2:1, 2:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Владимир Жарков, 22:51 (5×5).

1:1 — Максим Березкин (Александр Елесин, Максим Шалунов), 26:06 (5×5).

2:1 — Максим Березкин (Артур Каюмов), 38:36 (5×5).

3:1 — Байрон Фрэз (Никита Кирьянов, Александр Елесин), 43:23 (5×5).

3:2 — Стивен Кэмпфер (Виталий Кравцов, Илья Николаев), 45:46 (5×5).

4:2 — Максим Березкин (Мартин Гернат, Андрей Сергеев), 52:32 (5×4).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Максим Березкин («Локомотив»)

Главный герой матча. Оформил свой первый хет-трик в текущем сезоне. Решил исход игры.

Александр Елесин («Локомотив»)

В обороне, возможно, был не безупречен, зато в атаке преуспел, сделав две результативные передачи.

Стивен Кэмпфер («Трактор»)

Подарил надежду в третьем периоде, когда благодаря его заброшенной шайбе «черно-белые» сократили разрыв в счете до минимума. В обороне грубых ошибок не допустил.

Не расстраиваемся, сезон длинный. Тем более что наша команда сохранила лидерство в Восточной конференции. В следующем матче «Трактор» сыграет 30 ноября в Екатеринбурге с «Автомобилистом». И вот здесь нам нужна только победа! Матч в прямом эфире покажет телеканал ОТВ. Трансляция также будет доступна на сайте 1obl.tv. Не пропустите!

Фото: пресс-служба ХК «Локомотив» (Ярославль).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).